Украина разорвала соглашение с РФ о взаимных поставках вооружений

Кабинет министров Украины прекратил действие межправительственного соглашения с Россией о порядке взаимных поставок вооружения и военной техники, комплектующих изделий, ремонта и оказания услуг военного назначения, сообщает телеканал «112 Украина».

Соглашение было подписано 8 февраля 1995 года и предполагало взаимные поставки вооружения, военной техники, военного имущества, комплектующих изделий и запасных частей. Организация ремонта и предоставление услуг военного назначения осуществлялись по согласованным перечням и заключенным договорам.

Фактически Украина еще в 2014 году ввела запрет на экспорт товаров военного и двойного назначения в Россию. 16 июня того же года президент страны Петр Порошенко полностью запретил сотрудничество с РФ в сфере ВПК.

Действие еще одного межправительственного соглашения в сфере военно-технического сотрудничества - о сохранении специализации предприятий и организаций, которые участвуют в производстве продукции военного назначения, подписанное в 2000 году, - Украина прекратила в одностороннем порядке 18 октября, указывает ТАСС.

Ранее Порошенко рассказал о планах США по поставкам оборонительного оружия, в том числе систем связи для войск. Сенат США одобрил в сентябре проект закона о бюджете США на нужды национальной безопасности на 2018 год, позволяющий выделить 500 миллионов долларов для поддержки Украины в сфере безопасности и предоставить ей летальное оружие в целях обороны.

В начале ноября Россия объявила о прекращении действия соглашения с Украиной о сотрудничестве в области телевидения и радиовещания. Украинская сторона вышла из этого соглашения еще год назад.

Кроме того, СМИ сообщили, что

Верховная Рада уже на следующей неделе может принять решение о разрыве дипотношений с Россией,

однако депутат Рады Иван Винник, которому приписывалась эта инициатива, заявил, что не вносил такое предложение, но хочет обратить на это внимание.

По его словам, он собирается предложить в заключительных положениях законопроекта обязать кабмин привести украинское законодательство в соответствие с международным правом, которое предусматривает разрыв дипломатических отношений со «страной-агрессором».

В Кремле заявили, что возможный разрыв дипотношений Киева с Москвой нанесет урон интересам граждан обеих стран и повредит урегулированию в Донбассе.