Владелец 800 квартир в Лондоне заработал на туристах десятки миллионов

Самый богатый арендодатель сервиса по поиску частного жилья для путешественников Airbnb зарабатывает 11,9 миллиона фунтов стерлингов в год. Он сдает 881 жилой объект в Лондоне, сообщает The Telegraph.

Следующий в рейтинге хозяин отстает от лидера всего на 100 фунтов (7,8 тысячи рублей). В его профиле перечислены 504 объекта на Бали.

Как отмечает газета,

владельцы жилья на Бали в целом зарабатывают больше других.

В среднем они получают 2,4 миллиона рублей в год. Чуть меньше выходит у арендодателей из Токио — 2,1 миллиона. Замыкают тройку хозяева из Лондона, их годовая выручка в среднем составляет 1,2 миллиона.

Основатель ресурса AirDNA, анализирующего данные Airbnb, Скотт Шэтфорд утверждает, что бизнесмены вытесняют с сайта непосредственных владельцев жилья. «Airbnb уже не сообщество людей, сдающих свою собственность. Лидеры в рейтинге — не мультимиллионеры, а фирмы с сотнями сотрудников, управляющими домами других людей», — пояснил он.

По мнению Шэтфорда, подобная тенденция может плохо сказаться на сайте, поскольку многие пользователи используют его как альтернативу традиционным отелям и ищут общения с владельцами.

Основатель AirDNA отмечает, что 65 процентов всех арендодателей — непосредственно собственники жилья, однако их число резко падает. В то же время представители Airbnb заявляют, что 80 процентов арендодателей в Великобритании — сами владельцы.