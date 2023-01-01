В Сочи завершились 4-часовые переговоры Путина и Эрдогана

В президентской резиденции Бочаров Ручей в Сочи завершились переговоры лидеров России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Главный итог переговоров - Москва и Анкара окончательно пережили кризис в двусторонних отношениях, возникший после инцидента со сбитым «Су-24».

«Состоялся обмен мнениями по региональным и международным проблемам, в том числе совместной борьбе с терроризмом, ситуации в сирийском урегулировании», - говорится на сайте Кремля. Сами переговоры, как сообщает РИА «Новости» длились чуть более четырех часов.

Сначала лидеры двух стран беседовали в узком составе. «Хочу отметить в начале нашей встречи, что

наши отношения можно считать восстановленными практически в полном объеме»,

- обратился Путин к Эрдогану после беседы в узком составе (цитата по ТАСС). Затем переговоры продолжились с участием членов делегаций.

По итогам переговоров Путин и Эрдоган выступили перед прессой, но заявление для журналистов началось с заминки из-за отсутствия синхронного перевода. Путин быстро нашел решение, попросив переводчика подойти к микрофону. В ходе заявления для прессы российский лидер подчеркнул, что диалог был продуктивным. Он также отметил, что встречи с турецким коллегой проходят оперативно, без бюрократии и «лишних квазидипломатических процедур».

РФ и Турция ликвидировали спад в товарообороте

Во время беседы с журналистами Путин сказал, что Москве и Анкаре удастся полностью компенсировать спад товарооборота, который произошел в прошлом году, он будет восстановлен, в том числе за счет снятия взаимных барьеров.

«Есть все основания полагать, что нам удастся полностью компенсировать прошлогодний спад. Такой прогресс во многом связан с последовательным снятием взаимных торговых барьеров и ограничений», - сказал Путин, заявление которого транслировал телеканал «Россия 24».

В свою очередь,

президент Турции отметил, что отношения между двумя странами вышли на новый уровень.

«Но этот уровень мы считаем недостаточным. Обе стороны согласны с тем, что наши страны и народы должны находиться в тесном сотрудничестве», - подчеркнул Эрдоган (цитата по «Интерфаксу».

Эрдоган: у сирийского кризиса есть политическое решение

По итогам переговоров Эрдоган заявил, что в данный момент появилась почва для политического решения конфликта в Сирии.

«Астанинские встречи, а также меморандум по снижению деэскалации - считаем, что внесли определенный вклад в снижение насилия, уменьшение насилия в этом регионе. Мы пришли к согласию, что на данный момент появилась почва, в ходе которой мы можем сосредоточиться на политическом разрешении вопроса», - сказал президент Турции.

Путин, в свою очередь, сказал, что совместная работа России, Турции и Ирана по сирийскому урегулированию приносит свои плоды, в частности в этой стране снизился уровень насилия.

«Хотел бы с удовлетворением отметить, что наша совместная с Турцией и Ираном работа как стран - гарантов «астанинского процесса» продолжает приносить конкретные результаты», - сказал Путин.

«Уровень насилия, безусловно, снизился, создаются благоприятные условия для продвижения межсирийского диалога под эгидой ООН», - пояснил глава российского государства.

Вместе с тем он заявил, что Москва и Анкара на фоне достигнутых успехов в борьбе с террористами в Сирии солидарны в необходимости наращивать усилия по обеспечению долгосрочной нормализации обстановки.

«На фоне достигнутых успехов в борьбе с террористами мы с господином президентом солидарны в том, что необходимо наращивать усилия по обеспечению долгосрочной нормализации в этой стране, прежде всего по продвижению процесса политического урегулирования и содействию сирийцам в постконфликтном восстановлении», - сказал Путин.

«Росатом» скоро приступит к строительству АЭС «Аккую»

Помимо прочего, Путин на пресс-конференции сказал, что «Росатом» в ближайшее время приступит к практической реализации проекта АЭС «Аккую». Он подчеркнул, что в планах - запустить первый реактор в 2023 году. В свою очередь, Эрдоган пригласил российского президента на официальную церемонию заливки первого бетона на строящейся АЭС, сообщает РИА «Новости».

Проект АЭС «Аккую» включает в себя четыре энергоблока с российскими реакторными установками типа ВВЭР поколения «3+», соответствующими самым высоким, так называемым постфукусимским, стандартам безопасности. Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1200 МВт. Российские инвестиции в проект планируются в объеме 22 миллиарда долларов.









