В Зимбабве тысячи людей на улицах отмечают падение режима Мугабе

Десятки тысяч зимбабвийцев в субботу, 18 ноября, вышли на улицы столицы страны Хараре отпразновать ожидаемое падение президента страны Роберта Мугабе, который занимал эту должность в течение последних 37 лет, сообщает Reuters.

Некоторые из участников акции держали плакаты с надписью «Нет династии Мугабе» и поднимали кулаки в воздухе в знак свободы. Другие обнимали солдат, захвативших власть, и благодарили их.

Как отмечает агентство, правящая ZANU-PF призвала в пятницу Мугабе уйти в отставку. Многие в стране и за рубежом обвинют Мугабе в насилии с целью сохранения власти.

Напомним, в Зимбабве военные планируют, что бывший вице-президент страны Эммерсон Мнангагва сформирует переходное правительство, которое будет управлять государством в течение пяти лет.

В состав правительства Мнангагвы войдут представители оппозиции. Военные предполагают, что всеобщие выборы в Зимбабве состоятся через пять лет.