Операция по поиску пропавшей аргентинской подлодки расширена

Военно-морские силы Аргентины продолжают поиск подводной лодки, переставшей выходить на связь. Операция расширена и получила статус «поисково-спасательной», передает газета Clarin. На борту лодки San Juan - более 40 человек.

О ходе спецоперации в субботу рассказал представитель ВМС Энрике Бальби. «Подводную лодку «Сан-Хуан» пока не удалось обнаружить, - сказал он журналистам. - Мы не исключаем ни один из вариантов».

При этом он отметил, что основной версией остается неполадка в системе связи и отсутствие электричества на борту. «Мы полагаем, она находится на поверхности», - цитирует Бальби ТАСС.

В субботу к операции присоединились другие страны: в зону поиска прибывает самолет из Чили и британский корабль Protector.

Дизель-электрическая подводная лодка «Сан-Хуан», на борту которой находятся 44 человека, перестала выходить на связь в среду. Согласно информации ВМС, в соответствии с протоколом поиск субмарины начался в четверг вечером.