В Египте взрыв в мечети: более 50 погибших

В египетской мечети на на севере Синайского полуострова прогремел взрыв. Количество пострадавших, по сообщениям разных источников, колеблется от 75 до 150 человек, передает УНИАН.

Официальное информагентство МЕНА со ссылкой на медицинские источники сообщило о 54 погибших и 75 раненых.

Свидетели рассказали египетским СМИ, что взрыв произошел в мечети в районе Аль-Равда около Аль-Ариша во время пятничных молитв. Согласно сообщению, террористы привели в действие взрывное устройство, а затем открыли стрельбу из четырех внедорожников.

FOTO: EPA/Scanpix

Есть информация, что террористы обстреливали даже машины скорой помощи, пытавшиеся вывозить раненых с места взрыва.

По данным некоторых египетских СМИ, в числе пострадавших в этом теракте могло быть много военных.

FOTO: EPA/Scanpix

Ни одна из террористических группировок пока не взяла на себя ответственность за взрыв.