За минуты до последнего похода подлодку «Сан-Хуан» покинул моряк

Два члена экипажа аргентинской подлодки «Сан-Хуан» сошли на берег незадолго до ее исчезновения, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету Clarin. Один из моряков сошел с борта буквально за минуты до отправления субмарины в плавание, во время которого она бесследно исчезла.

Представитель ВМС Аргентины Энрике Бальби заявил газете, что один из моряков был отпущен в увольнительную в связи с госпитализацией матери. Второму члену экипажа разрешили сойти с подлодки в последние минуты перед погружением - он в течение нескольких дней просил начальство отпустить его, чтобы заняться оформлением документов на недавно купленный дом. Эту деталь изданию уточнила мать моряка.

Ранее СМИ узнали, что на борту пропавшей подводной лодки ВМС Аргентины «Сан-Хуан» вместо положенных 37 членов экипажа находились 44 человека, причем лишние семь человек не были подводниками. Среди них были два боевых пловца из подразделения спецназначения ВМС Аргентины Buzos Tacticos, а также сотрудник флотской службы разведки.

Субмарина перестала выходить на связь 15 ноября при переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. При последнем сеансе связи экипаж субмарины сообщил об аварии. В ВМС Аргентины позже заявили об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением «Сан-Хуана».

В операции по поиску подлодки Аргентине помогают полтора десятка стран, в том числе Россия. В пятницу российский транспортный самолет Ан-124, направленный в Аргентину для помощи в поиске пропавшей подводной лодки «Сан-Хосе», приземлился в городе Комодоро-Ривадавия. Он привез автономный батискаф с возможностью поиска на глубине до шести тысяч метров