Путину, не видящему себе конкурентов, не дадут поблажек на выборах в президенты России

Глава Центризбиркома России Элла Памфилова уверяет, что не будет делать никаких поблажек действующему главе государства Владимиру Путину во время президентской кампании.

«Какие могут быть поблажки? Нет, не будет», - ответила Памфилова на соответствующий вопрос «Интерфакса» и заверила, что все подписи, которые он должен будет сдать в свою поддержку как самовыдвиженец, будут тщательно проверены, как и другие документы.

«Мы создадим максимально равные условия для всех кандидатов», - пообещала глава ЦИК и тут же рассказала журналистам, какие преференции для тех, кто находится у власти, есть в других странах мира. «Для этого люди и стремятся к власти, чтобы потом воспользоваться этими рычагами, которые власть дает. Это естественно. Но у нас все будет в рамках закона», - пояснила она.

По словам Памфиловой, на 15 декабря желание баллотироваться на выборах президента РФ выразили уже 23 человека и их число может возрасти. «Это не значит, что все они придут в Центризбирком», - уточнила она. Стоит отметить, подсчеты главы ЦИК разошлись с данными СМИ - так, РБК знает о 24 потенциальных кандидатах.

«Сколько их будет завтра-послезавтра - непонятно. Можно только догадываться. Но условия сейчас гораздо более легкие, чем когда бы то ни было, потому что количество подписей существенно снижено. Поэтому, видимо, желающих будет больше», - предположила чиновница в разговоре с журналистами.

Совет Федерации в пятницу, 15 декабря, вынес постановление о назначении выборов президента России на 18 марта 2018 года. Документ вступит в силу после официального опубликования и даст старт предвыборной кампании.

По закону президентские выборы в России проводятся во второе воскресенье марта, и должны были бы состояться 11 марта. Однако их решено перенести на неделю, чтобы объединить с днем присоединения Крыма. Источники телеканала «Дождь» связали эту инициативу с желанием Кремля повысить явку избирателей и результат Владимира Путина за счет активной эксплуатации крымской тематики.

А Памфилова в своем выступлении на пленарном заседании Совфеда выразила надежду на то, что выборы, на которых, по мнению Кремля, у Путина нет реальных соперников, будут конкурентными и с положительными сюрпризами.

«Надеюсь, что выборы, в отличие от некоторых пессимистических прогнозов, будут конкурентными, интересными, с сюрпризами, надеюсь, положительными», - цитирует главу Центризбиркома ТАСС.

РБК в целом соглашается с Памфиловой по поводу рекордного числа претендентов на высший государственный пост. Кроме того, треть кандидатов - это женщины, это рекордный показатель за всю историю современной России.

Как напоминает агентство, после 2012 года правила для выдвижения кандидатов были смягчены, теперь представителю непарламентской партии нужно собрать 100 тысяч подписей в свою поддержку, а самовыдвиженцу - 300 тысяч. В инициативную группу для самовыдвиженцев по-прежнему должно входить 5000 человек. Кандидаты от парламентских партий, как и раньше, не нуждаются в сборе подписей.

В 2012 году свои кандидаты нашлись в каждой из четырех парламентских партий - Владимир Путин от «Единой России», Геннадий Зюганов от КПРФ, Сергей Миронов от «Справедливой России» и Владимир Жириновский от ЛДПР. Необходимое количество подписей из всех непарламентских кандидатов сумел собрать только бизнесмен Михаил Прохоров, подписные листы губернатора Иркутской области Дмитрия Мезенцева и кандидата от «Яблока» Григория Явлинского не прошли проверку ЦИК. А лидер незарегистрированной партии «Воля» Светлана Пеунова не смогла собрать 2 млн подписей и объявила требования к кандидатам «невыполнимыми».

Владимир Путин объявил о своем намерении баллотироваться на четвертый срок 6 декабря на митинге-концерте, посвященном 85-летию Горьковского автомобильного завода. Неделю спустя в ходе ежегодной пресс-конференциион пообещал, что будет стремиться к сбалансированной политической системе, которая невозможна без конкуренции. При этом он признал, что «оппозиционеры не составляют конкуренцию нынешней власти из-за специфики России», а растить себе конкурента самостоятельно отказался.



