Заминированы Госдума и МГУ. По России прокатилась волна сообщений о бомбе

В России в среду, 20 декабря, прошли массовые эвакуации людей после звонков о минировании. Так сообщения о бомбе прокатились по Москве, Ставрополе, Черкесске и Петропавловске-Камчатском, сообщает Радио Свобода.

Из-за сообщений о бомбе пришлось эвакуировать учебные заведения, больницы и торговые центры.

В Москве после звонков о минировании эвакуирована Научная библиотека МГУ. Так же неизвестные сообщили о взрывных устройствах в Госдуме и здании журфака МГУ.

Из-за сообщений о минировании эвакуировано шесть школ в Ставрополе. Кроме того

эвакуации прошли в больницах, на рынках и в торговых центрах города. Часть учреждений уже проверено, факты минирования не подтвердились.

В Черкесске с промежутком в десять минут поступили звонки о минировании школы, торгового центра и гостиницы. Часть объектов уже проверена оперативниками, информация о взрывных устройствах не подтвердилась.

Несколько социальных учреждений и торговых центров были эвакуированы в Петропавловске-Камчатском. На местах уже работают оперативные группы ФСБ, кинологов, полиции и взрывотехников.

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о 60 ложных звонках о взрывных устройствах, заложенных по пути следования кортежа Владимира Путина.