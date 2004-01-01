Как выглядят многомиллиардные заброшенные олимпийские объекты

Прием Олимпийских игр – огромная честь, показатель престижа для каждого государства, сопряженный с колоссальными финансовыми затратами - получив право на проведение самого громкого спортивного мероприятия в городе возводятся и модернизируются спортивные сооружения, строятся олимпийские деревни, дороги, гостиницы. После того, как отгремел праздничный салют на церемонии закрытия Олимпиады, а спортсмены со всего мира разъехались по своим странам, увозя с собой «золото», «серебро» и «бронзу», в некоторых городах стараются дать олимпийским объектам вторую жизнь - открывают публичные ледовые холлы, проводят спортивные мероприятия на стадионах-гигантах. Однако некоторые многомиллионные олимпийские объекты, на трибунах которых когда-то раздавались крики болельщиков, сегодня превратились в «призраков прошлого», привлекающих разве что редких туристов или беженцев, ищущих временное убежище.