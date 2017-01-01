США объяснили задержку антироссийских санкций

В администрации президента США рассказали, почему задерживается принятие мер в отношении России за ее вмешательство в выборы 2016 года и крупнейшую кибератаку в 2017-м. Об этом источники рассказали Reuters.

По их словам, власти рассматривают введение новых антироссийских ограничительных мер, однако процесс продвигается медленно из-за юридических причин, и его невозможно ускорить, несмотря на критику. «Процесс принятия санкций долгий, сложный, это неприятный шаг, но когда будут доказательства и мы будем готовы, санкции будут приняты», — сказал один из чиновников.

Как указали в администрации, обсуждается и ответ на июньскую кибератаку с применением вируса NotPetya.

Вашингтон обвинил в ней Россию ранее в феврале. Собеседники агентства не указали, какие именно меры рассматриваются.

Ранее официальный представитель Белого дома Сара Сандерс в ответ на обвинения в бездействии загадочно заявила, президент США Дональд Трамп предпринял некие негласные действия, чтобы оказать давление на Россию за вмешательство в американские выборы. «На прошлой неделе был эпизод, о котором сообщат в ближайшие дни», — сообщила она.

Вашингтон неоднократно обвинял Москву в попытке повлиять на выборы американского президента в 2016 году. По данным спецслужб США, российская разведка использовала хакерские группировки для взлома серверов Демократической партии. Россия отвергает обвинения в причастности к взломам.