Гимн Германии предложили сделать гендерно нейтральным

Строчку «братски с сердцем и рукой» предлагается поменять на «бодро с сердцем и рукой», а вместо «отечество» использовать «родина».

Уполномоченная по вопросам равноправия полов в министерстве по делам семьи Кристин Розе-Меринг призвала изменить текст гимна Германии, чтобы сделать его гендерно нейтральным, сообщает Bild.



Отмечается, что в последнем отчете, приуроченном Международному женскому дню, Розе-Меринг призвала изменить гимн Федеральной республики.

В частности, строчку «братски с сердцем и рукой» предлагается поменять на «бодро с сердцем и рукой», а вместо «отечество» использовать «родина».

Розе-Меринг ссылается на опыт Австрии, в которой с 2012 года стали петь «родина великих дочерей и сыновей», вместо просто «сыновей».