Как страны Балтии отреагировали на победу Путина?

Страны Балтии по-разному реагировали на переизбрание президентом России Владимира Путина: президент Эстонии направила ему поздравление, а президент Литвы Даля Грибаускайте решила этого не делать.

«Пока Россия не демонстрирует уважения к принципам международного права и пренебрегает правами и интересами других стран, от поздравлений мы воздерживаемся», - информировала во вторник BNS пресс-служба президента.

Глава Эстонии

Керсти Кальюлайд в поздравительном письме выразила надежду на добрососедские отношения.

«Поздравляю вас с переизбранием президентом Российской Федерации. Желаю России и всему ее народу благосостояния и процветания. Надеюсь на развитие добрых дружественных отношений между нашими странами», - говорится в поздравлении президента Эстонии.

Латвийский президент не обнародовал поздравление, его пресс-служба пока не комментировала мотивы и не ответила на вопрос BNS, собирается ли направить поздравление.

В. Путина поздравили председатель Еврокомиссии, президенты Германии, Франции, Италии, Венгрии, Чехии, Болгарии.

Великобритания и Польша от поздравлений воздержались.

В воскресенье В. Путин с огромным перевесом был переизбран еще на один шестилетний срок полномочий. Его единственному сопернику, лидеру оппозиции Алексею Навальному было запрещено участвовать в выборах.

Евросоюз заявил, что нарушения на выборах президента России идут вразрез с международными стандартами.