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В продуктовом магазине Молдовы взорвалась граната: двое погибших, трое раненых

Русский TVNET
Moldovas policija pie pārtikas veikalā Moldovas galvaspilsētā Kišiņevā, kur 20.martā sprāgusi granāta, nogalinot divus cilvēkus | Фото: DUMITRU DORU / EPA

На одной из центральных улиц молдавской столицы в продуктовом магазине взорвалась граната, в результате взрыва два человека погибли, еще трое получили ранения. Об этом сообщает собственный корреспондент Укринформа в Молдове.

По предварительным данным, вошедший в магазин мужчина взял десять пачек сигарет, отказавшись за них платить. В это же время из его рюкзака (или руки) упала граната, которая тут же взорвалась.

В результате взрыва погибли два человека, в том числе сам «покупатель», еще трое получили ранения.

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