В МИД РФ назвали отравление Скрипаля и его дочери грубо сфальсифицированной авантюрой

В Министерстве иностранных дел РФ началась анонсированная встреча с послами иностранных государств, цель которой - разъяснение позиции Москвы по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Россия абсолютно не причастна к делу о нападении на Скрипалей в Великобритании, и, скорее всего, данный инцидент - очередная грубо сфальсифицированная авантюра, заявил глава Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.

По его словам, это становится «все более очевидным», передает ТАСС. «Остается лишь раскрыть, кто за этим стоял и какие цели преследовал. Ясно лишь одно. Россия к этому абсолютно непричастна, хотя бы по одной простой причине: для России такая авантюра просто недопустима, она по всем параметрам нам не выгодна», - подчеркнул Ермаков.

«Но вот у Великобритании совсем другой послужной список-то», - продолжил представитель МИД РФ, напомнив о том, как бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр открыто признал вину США и их союзников в появлении ИГ*. «Признать-то он признал, но при этом погибло несколько сотен тысяч ни в чем не повинных иракских граждан. Ведь за это никто не понес никакой ответственности», - заметил Ермаков. «Остается теперь только догадываться, кто и с какой целью пытается сейчас ввергнуть Великобританию в очередную грязную и опять-таки заведомо проигрышную для Лондона авантюру уже против России», - указал дипломат.

Глава департамента МИД РФ назвал абсурдным требование каких-то объяснений от российской стороны по «делу Скрипаля». «Россия в данной ситуации по определению никому ничего не должна и уж точно не может нести никакой ответственности за действия или бездействие британских властей на их собственной территории», - отрезал дипломат.

По его словам, «британские власти начинают все сильнее нервничать», так как «они сами загнали себя в тупик», но на все большее число поступающих вопросов «они в конечном итоге будут обязаны ответить». «А отвечать-то им нечего», - подытожил Ермаков.

Кроме того, Ермаков заявил, что британцы в своих показаниях по «делу Скрипаля» сильно путаются, отмечает «Интерфакс». По словам дипломата, «нет ясности по главному для нас вопросу: что все-таки произошло на территории Великобритании с двумя российскими гражданами».

Глава департамента МИД РФ отверг логику Лондона, согласно которой Москва в любом случае виновата и должна за все отвечать. «Такая логика может быть и подошла бы для очередного британского или голливудского сериала, но в реальной жизни, и уж точно в отношениях с Россией такое не сработает», - уверен дипломат.

А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отсутствие на встрече представителей Британии назвал ее нежеланием услышать ответы России. «Не могу удержаться, чтобы не сказать, что, наверное, это еще одно красноречивое проявление абсурдной ситуации, когда задаются вопросы и демонстрируется нежелание слышать какие-то ответы», - сказал он.

Среди послов, которые принимают участие в брифинге, - послы Сирии, Ирака, Палестины, Северной Кореи, Польши, Бахрейна, Индонезии, южноафриканских стран, а также главы других иностранных дипмиссий. Вместе с тем многие страны представлены на более низком уровне.

Накануне, 20 марта, МИД РФ пригласил на брифинг аккредитованных в России послов всех зарубежных стран для оглашения своей позиции по «делу Скрипаля». Приехать на встречу отказались посол Британии Лори Бристоу, посол Франции Сильви Берманн, посол США Джон Хантсман, посол КНР Ли Хуэй, посол Германии в России Рюдигер фон Фрич. Тем не менее в МИД РФ заявили, что подтвердили свое участие в брифинге не менее 140 человек.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, а затем помилованный, и его дочь Юлия 4 марта были отравлены в Солсбери, по данным британской стороны, нервно-паралитическим веществом. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Скрипали были отравлены веществом, разработанным в рамках программы «Новичок» в России. После этого Британия объявила о высылке 23 российских дипломатов с их семьями в Россию.

Москва категорически отвергает все обвинения в участии в отравлении экс-полковника ГРУ, а в ответ на высылку дипломатов предприняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.