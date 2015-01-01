Теракты в Париже: обвиняемый получил 20 лет тюрьмы в Бельгии

Суд в Брюсселе вынес обвинительный приговор предполагаемому участнику терактов в Париже в 2015 году Салаху Абдесламу. В понедельник, 23 апреля, 28-летний гражданин Франции марокканского происхождения приговорен на 20 лет лишения свободы за вооруженное сопротивление полиции и покушение на жизнь полицейских при отягчающих вину обстоятельствах.

На процессе в Бельгии речь шла о перестрелке с брюссельской полицией за три дня до его задержания, в результате которой были ранены три полицейских.

Абдеслам на суде не присутствовал, поскольку находится в тюрьме во Франции, где ожидает судебного процесса по основному обвинению за совершение терактов в Париже в ноябре 2015 года. Помимо Абдеслама приговор был вынесен его сообщнику Софьяну Айари, который также не присутствовал на суде, поскольку находится во французской тюрьме. Айари также приговорен на 20 лет тюрьмы. Кроме того, оба осужденных должны будут выплатить денежные штрафы.

После вынесения приговора в Бельгии Абдеслам останется в предварительном заключении во Франции.

Расследование по делу о парижских терактах, по всей видимости, продлится до 2019 года. В случае вынесения обвинительного приговора французским судом Абдеслам будет отбывать наказание в Бельгии лишь после истечение срока заключения во Франции.

В результате серии терактов 13 ноября 2015 года в Париже погибли 130 человек. В марте 2016 года Салах Абдеслам был задержан в Брюсселе.