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Отказал двигатель: самолет со 158 пассажирами экстренно сел в Берлине

Korrespondent.net
Фото: MICHAELA REHLE / REUTERS

Пассажирский лайнер Airbus A321 немецкой авиакомпании Lufthansa совершил экстренную посадку в аэропорту Тегель в Берлине из-за отказа одного из двигателей. Об этом в понедельник, 7 мая, сообщает Berliner Morgenpost.

Отмечено, что самолет летел рейсом LH2642 из Мюнхена в Хельсинки (Финляндия).

«На борту находились 158 пассажиров. В результате аварийной посадки никто не пострадал, сейчас пассажиры ожидают вылета в Хельсинки на другом самолете», - говорится в сообщении.

Отмечается, что поврежденный лайнер отправили на ремонт.

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