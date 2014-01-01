«После официальных обвинений по «Боингу» Россию ждет дипломатическая война»

Сегодня власти Нидерландов и Австралии официально возложили на Россию ответственность за крушение малайзийского «Боинга» на востоке Украины в 2014 году. К каким практическим последствиям для России могут привести эти выводы, комментирует для Rus.Postimees директор Балтийского центра исследований России Владимир Юшкин.

«Последствия огромные – прежде всего, для имиджа России в лице ее руководителей, которые полностью все отрицали, - считает политолог. - Теперь наконец-то предъявили ракету, которой был сбит самолет, назвали часть, из которой прибыл «Бук» для нанесения этого удара. Государство, его руководителей, обвиняют в терроризме и в гибели почти 300 людей.

Что может быть хуже для правителя? Какое лицо у государства и у его главного правителя после этих доказательств?

Как сказал один из великих, «я правду о тебе порасскажу такую, что хуже всякой лжи…»».

По мнению Юшкина, вывод о виновности России, наносящий серьезный удар по репутации страны, будет иметь и вполне конкретные экономические последствия.

«Следует ждать ужесточения санкций и того, что больше стран будут вести с Россией дипломатическую войну», - отметил он.

Несмотря на результаты международного расследования, Россия, по мнению Юшкина, продолжит уклоняться от ответственности, но это лишь усугубит ее положение.

«При том циничном отношении к международному праву и к морали, которое демонстрирует Россия, она будет постоянно уворачиваться от обвинений, но чем больше она уворачивается, тем больше она будет терять свое лицо», - считает политолог.

Напомним, власти Нидерландов и Австралии - стран, наряду с Малайзией потерявших в крушении пассажирского «Боинга» на Донбассе летом 2014 года наибольшее количество своих граждан, сегодня официально возложили ответственность за гибель самолета на Россию, призвав российские власти отказаться от кампании дезинформации.