В хозяйстве, где зарегистрирована АЧС, обнаружены нарушения биобезопасности

Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) обнаружила значительные нарушения норм безопасности в хозяйстве Кукулю в Яунсвирлаукской волости Елгавского края, где в поголовье 165 свиней констатирована африканская чума свиней (АЧС), сообщила руководитель отдела общественных отношений ПВС Илзе Мейстере.

Фактически в хозяйстве меры биобезопасности не принимались. Вчера вечером все 165 животных были ликвидированы, добавила она.

ПВС проверит места, в которые попали после покупки поросята из зараженного АЧС хозяйства.

В радиусе 3 км от очага заболеваний установлена защитная зона, в радиусе 10 км - надзорная зона. На этих территориях хозяйства будут усиленно контролироваться, особое внимание будет уделено перевозке мяса и животных.

В защитной и надзорной зоне запрещено перевозить свиней из хозяйства в хозяйство, а также вывозить их за пределы защитной зоны. Без разрешения инспектора ПВС запрещено перевозить и других животных.

Предыдущий случай АЧС у домашних свиней был зарегистрирован в Латвии в октябре прошлого года.