Сериал «Садовое кольцо» расскажет о скелетах в шкафах богатых москвичей

Сегодня на Первом балтийском канале стартует сериал «Садовое кольцо» о жизни и нравах богатых москвичек, решающих проблемы с мужьями, бизнесом, детьми, подругами, родственниками и ментами. Снял телепроект молодой режиссер Алексей Смирнов, а спродюсировал маститый Валерий Тодоровский. Главные роли сыграли Мария Миронова, Евгения Брик, Анатолий Белый, Мария Голубкина и Максим Виторган.

В центре событий — домохозяйки и бизнес-леди из богатых московских семей. Проблемы, с которыми они сталкиваются, вполне стандартны: неверные мужья, семейные обиды, заклятые подруги, сложности в бизнесе, дети, растущие без присмотра и докучающие менты.

У главной героини Веры Смолиной (Мария Миронова) есть муж Андрей (Анатолий Белый), переживающий проблемы в бизнесе, тихий сын Илья (Виктор Грудев), который собирается на учебу в Америку, и нервная сестра Аня (Евгения Брик), большая шишка в фармакологической компании Андрея. В семье Смолиных проживает горничная (Юлия Ауг), которая обращается к хозяевам дома на «ты», а еще у них имеетсяи парочка старых друзей Катя (Мария Голубкина) и Борис (Максим Виторган), дочь которых знает что-то нехорошее про папу и потому часто плачет в туалете.

На этом пестром фоне разворачивается детективная история с изменами, убийствами и покушениями на людей и с инфернальными персонажами в духе сериала «Твин-Пикс».

«Обаяние «Садового кольца» заключается в умении флиртовать со всем на свете: с главной советской мелодрамой «Москва слезам не верит», с трагикомедиями Вуди Аллена и драмами Педро Альмодовара, с пресловутой «Большой маленькой ложью» и подзабытой «Сладкой жизнью» канала ТНТ — даже с «Оттепелью» и «Оптимистами» самого Валерия Тодоровского», - пишет кинокритик Егор Москвитин на сайте «Медуза».