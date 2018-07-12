ЧМ-2018. Финал: Франция - Хорватия. Кто поднимет Кубок мира над головой?

Вот и настал тот самый день, которого ждали все поклонники футбола по всему миру. Месяц назад начался чемпионат мира по футболу. 32 команды сражались за выход в финал, но удалось это только двум сборным. Сегодня в 18:00 на стадионе «Лужники» в Москве встретятся сборные Франции и Хорватии. Кто поднимет заветный Кубок мира над головой? Попробуем разобраться.

Многие ругают российский «мудиаль» за то, что уже на стадии четвертьфиналов вылетели главные фавориты. Германия, Испания, Бразилия, Аргентина — все эти сборные уже находятся дома, и только Франция, которую с натяжкой можно отнести к фаворитам, сумела пробиться в финал.

Франция, на минуточку, выбила в плей-офф ту же Аргентину, а в полуфинале Бельгию, на которую очень многие возлагали надежды. В матче против бельгийцев французы играли достаточно прагматично, не особо стремясь в атаку. Наставник «трёхцветных» Дидье Дешам научил своих подопечных играть так, чтобы этого хватало для успеха. Ни больше, ни меньше. Такая тактика не нравится многим зрителям и французов часто критикуют, но то, что такой подход приносит результат — отрицать бесполезно.

В последний раз французы становились чемпионами мира ровно 20 лет назад. Дидье Дешам тогда был капитаном «трёхцветных», а почти все игроки нынешней сборной ходили в школу. Или вообще ещё не появились на свет, как Килиан Мбаппе, например.

Килиан Мбаппе и Дидье Дешам FOTO: AP/Scanpix

Путь хорватов в финал был ещё драматичнее. Победив во всех трёх матчах на групповом этапе, хорваты вышли в плей-офф на Данию, с которой «шашечные» мучались 120 минут, но всё-таки сумели одолеть в серии послематчевых пенальти. В четвертьфинале подопечные Златко Далича вышли на сборную России, с которой вновь провели 120 минут на поле и победили по пенальти. В полуфинальной игре с англичанами, хорваты по сложившейся традиции не смогли решить свои дела в основное время, но смогли не доводить дело до 11-метровых — на 108-й минуте Манджукич пробил в дальний угол ворот Пикфорда и подарил хорватам первую в истории путёвку в финал чемпионата мира.

Хорваты настолько огненно праздновали второй гол, что случайно уронили фотографа. Мужчина не растерялся и сделал несколько крутейших кадров. Он явно не обижается 🙃🔥 #ЧМ2018 pic.twitter.com/LceMAxvp4s— Eurosport.ru (@Eurosport_RU) July 12, 2018

Команда на «мундиале» прошла все «круги ада» - вышла из непростой группы, дважды прошла благодаря серии 11-метровых и прессингом сумела задавить англичан.

Если сложить все «овертаймы», которые хорваты провели в плей-офф, то получится, что подопечные Далича сыграли на один матч больше, чем французы. Появилась даже такая шутка, что в хорватском языке есть четыре времени: прошлое, настоящее, будущее и дополнительное.

Сборная Хорватии на ЧМ-2018 очень хороша собой. «Шашечные» имеют одну из самых сильных средних линий в мире, а Лука Модрич проводит, пожалуй, самый сильный свой сезон за всю карьеру. Хорват в мае в третий раз подряд стал победителем Лиги Чемпионов, а уже сегодня со своей сборной сыграет в финале чемпионата мира. Если хорваты обыграют французов, то какие могут быть сомнения? «Золотой Мяч» можно будет вручать Модричу прямо в «Лужниках».

Несмотря на свой характер и кураж, хорваты подходят к финалу не в статусе фаворитов. Им ещё не приходилось играть на этом ЧМ против таких команд, как Франция. Если подопечные Дешама забьют первыми, то подопечным Далича будет очень нелегко. Взломать французскую оборону и отыграться, ещё никому не удавалось.

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение сборной Франции — 1.91, в то время как победа «шашечных» оценивается с коэффициентом — 4.50. С другой стороны, давайте вспомним, сколько «предсказателей» на этом турнире уже ошиблось, сколько сюрпризов, неожиданностей и сенсаций принёс нам этот «мундиаль». Произойти может что угодно. Давайте будем надеяться на то, что игра будет захватывающей и просто насладимся футболом.