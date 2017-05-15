Пережившие выкидыши: ТОП-18 непридуманных историй знаменитостей

Радость, которая охватывает женщину, когда она узнает о том, что беременна долгожданным ребенком, невозможно описать словами. Точно так же невозможно сделать это, описывая боль, которую она испытывает после его смерти. Многие предпочитают молчать о потере ребенка, потому что это рана, которую лучше не бередить. С самопроизвольным прерыванием беременности справиться нелегко: это больно и физически, и эмоционально. Ужас потери, горе, скорбь, а у некоторых и стыд — все эмоции, которые захлестывают женщину после такой трагедии, сложно описать. Однако героини нашего материала нашли в себе силы публично поделиться своими переживаниями.

Печальный, но редко освещаемый факт — примерно 25% беременностей заканчиваются выкидышем. Каждая женщина, которая пережила это, справляется со своим горем по-своему:

кто-то уходит в религию, кто-то с головой окунается в работу, а кто-то продолжает пытаться забеременеть. И знаменитости не исключение.

Используя свою известность, они делятся с нами самой разной информацией: на этот раз такой, которая дает понять, что от выкидыша, к сожалению, не застрахован никто. Читайте нашу подборку трагичных историй 18 звезд, которые в свое время пережили потерю ребенка (а некоторые — и не одну).







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