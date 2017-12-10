Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова впервые показали приемную дочь

Известные российские актеры Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова вместе вот уже двадцать пять лет, они растят сына Елисея. На днях выяснилось, что у супругов есть и взрослая приемная дочь Алена.

В свое время Ольга и Дмитрий очень долго не могли стать родителями. Актриса почти в каждом интервью говорила о том, как хочет подарить ребенка своему любимому. Десять лет назад у знаменитостей родился сын Елисей, в котором они души не чают. Никто и подумать не мог, что у артистов есть и взрослая приемная дочь Алена.

В эфире телепередачи Марии Шукшиной «В гости по утрам» Певцов и Дроздова представили родственницу.

«Алена — наша приемная дочка, очень хорошая девушка. Правда, у нее есть и своя семья, мама, так что никаких документов мы официально не оформляли. Пока»,

— рассказал Марии Дмитрий.

FOTO: скриншот видео

Оказалось, что Алена Деркач была студенткой студии «Певцовътеатр», и артисты очень к ней привязались. Девушка проводит много времени с Ольгой и Дмитрием и часто ездит с ними на отдых. Сейчас она работает актрисой в «Певцовътеатре».

A post shared by Алёна Деркач (@alyonaderkach) on Jan 3, 2018 at 12:12am PST

A post shared by Алёна Деркач (@alyonaderkach) on Dec 10, 2017 at 11:57am PST

Спасибо!👏🏻 😘 #концертуморя#стднастрастном#певцовътеатр#дмитрийпевцов#ольгадроздова#иванагапов#театр#москва#актеры A post shared by Алёна Деркач (@alyonaderkach) on Feb 5, 2018 at 2:04pm PST

Смотрите полный выпуск программы: