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Одураченный дочерью отец стал Интернет-звездой

Русский TVNET/lenta.ru
Фото: twitter.com/savannah_ajas

Пользователи Сети посмеялись над мужчиной, которого разыграла дочь на 1 апреля. Ролик был опубликован на странице девушки в Twitter.

Школьница под ником @savannah_ajas решила подшутить над папой, попросив парня сделать ей ненастоящее предложение выйти замуж на глазах у родителей. Судя по реакции, отец совершенно не обрадовался увиденному: в его глазах читалось отчаяние, которое со временем только усиливалось.

Мать девушки даже спросила у мужа, не хочет ли он сказать что-нибудь новоиспеченной паре, однако его молчание говорило само за себя. Мужчина подошел к балкону и с грустным выражением лица уставился вдаль.

Спустя минуту дочь крикнула «С днем дурака!», однако последующую реакцию несчастного папы узнать не удалось: видео обрывается в самый неподходящий момент.

Пост @savannah_ajas быстро стал вирусным: за несколько дней он собрал более 70 тысяч ретвитов и около 270 тысяч лайков. Пользователи соцсети оценили реакцию мужчины, назвав его «Мемом истинного разочарования». «Выражение лица отца... хаха», - пошутили зрители.

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