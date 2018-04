Одураченный дочерью отец стал Интернет-звездой

Школьница под ником @savannah_ajas решила подшутить над папой, попросив парня сделать ей ненастоящее предложение выйти замуж на глазах у родителей. Судя по реакции, отец совершенно не обрадовался увиденному: в его глазах читалось отчаяние, которое со временем только усиливалось.

Мать девушки даже спросила у мужа, не хочет ли он сказать что-нибудь новоиспеченной паре, однако его молчание говорило само за себя. Мужчина подошел к балкону и с грустным выражением лица уставился вдаль.

Спустя минуту дочь крикнула «С днем дурака!», однако последующую реакцию несчастного папы узнать не удалось: видео обрывается в самый неподходящий момент.

i’d say we successfully fooled my dad 😂💍 pic.twitter.com/kBRETb1ttO— Savannah Ajas (@savannah_ajas) April 1, 2018

Пост @savannah_ajas быстро стал вирусным: за несколько дней он собрал более 70 тысяч ретвитов и около 270 тысяч лайков. Пользователи соцсети оценили реакцию мужчины, назвав его «Мемом истинного разочарования». «Выражение лица отца... хаха», - пошутили зрители.

Your dad is now the “Meme of True Disappointment” pic.twitter.com/czcKbNZzXx— Atlanta Claus 🇭🇹 (@dirtyprettyart) April 2, 2018