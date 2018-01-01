Пиппа Миддлтон подтвердила, что ждет первенца, и рассказала о токсикозе

Не один месяц в зарубежных СМИ ходили слухи о том, что 34-летняя Пиппа Миддлтон беременна от своего 42-летнего мужа Джеймса Мэттьюса. На днях сестра герцогини Кембриджской наконец призналась, что действительно находится в интересном положении.

В апреле 2018 года источник, близкий к Пиппе Миддлтон, заявил, что она беременна. «Когда Пиппа узнала, что скоро станет мамой, она была на седьмом небе от счастья», — сообщил инсайдер британским журналистам.

Правда, ни сама сестра герцогини Кембриджской, ни ее муж Джеймс Мэттьюс не спешили комментировать радостную новость.

А на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл, куда Пиппа пришла в подчеркивающем фигуру фисташковом платье, все и вовсе усомнились в правдивости слов анонимного источника.

Лишь к концу мая стало заметно, что формы младшей Миддлтон действительно изменились. На днях Пиппа подтвердила радостную новость в колонке для журнала Waitrose.

При этом она призналась, что, в отличие от сестры, не страдала от токсикоза.

«Я была очень счастлива, что первые 12 недель прошли без намека на утреннюю тошноту. Когда узнала, что беременна, была так невероятно счастлива, но у меня сразу появилась целая масса вопросов»,

— вспомнила сестра Кейт Миддлтон. Также Пиппа призналась, что в первом триместре продолжала заниматься йогой и плаванием, поэтому сейчас находится в прекрасной форме.