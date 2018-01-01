Детская мода на RFW: что интересного мы увидим?

28-я Рижская неделя моды пройдет с 19 по 23 марта. Балтийская федерация моды - ее организатор - уже анонсировала список дизайнеров, которые в этом сезоне примут участие в RIGA FASHION WEEK. Однако стало известно, что список пополнили три выдающихся латвийских бренда детской одежды - Aristocrat Kids, Paade Mode и Leny Tomy Factory, которые представят свои новые коллекции на общем показе, посвященном детской моде.

Латвия может гордиться многими местными модными брендами и их основателями - дизайнерами, чья работоспособность заслуживает уважения. Ежедневно модельеры, не покладая рук, успешно работают над развитием собственных марок.

Особое признание заслуживают бренды детской одежды, которые на сегодняшний день стремительно осваивают международные рынки.

Благодаря большим успехам в экспорте коллекции латвийский детских модных марок высоко ценятся как в среде экспертов моды, так и среди родителей и детей во многих странах мира.

Одним из поводов для гордости RIGA FASHION WEEK являются показы детской дизайнерской одежды, которые в рамках Рижской недели моды стали уже традиционными.

Из сезона в сезон показы коллекций одежды для детей собирают на ведущем подиуме столицы новых моделей, а в зрительном зале - их родителей, представителей иностранных СМИ, международных байеров и профессионалов индустрии моды. На RFW эти бренды демонстрируют свои коллекции, тем самым открывая для своего развития все новые горизонты.

Марка детской дизайнерской одежды Aristocrat Kids на RIGA FASHION WEEK представит свою коллекцию «Волшебное королевство».

В нынешнем сезоне дизайнер особое внимание уделила одежде, украшенной авторскими принтами, а также аксессуарам, созданным из высококачественных материалов.

Коллекции люксового бренда Aristocrat Kids представлены в Harrods (Лондон), Isetan Shinjuku (Япония), Harvey Nichols Riyadh (Саудовская Аравия), Harvey Nichols Doha (Катар) и других торговых центрах по всему миру.

Aristocrat Kids на последней RFW:

Коллекция Paade Mode «Классный журнал лучших друзей» напомнит об удивительных приключениях школьной жизни: от первой записи в школьном дневнике до сказочной атмосферы зимних каникул.

В коллекции дизайнер гармонично сочетает натуральные ткани, выразительные фактуры и практичные цвета. Все наряды от Paade Mode удобны в носке и отвечают потребностям образа жизни современных детей.

Марка Paade Mode представлена во многих странах, в числе которых Южная Корея, США, Великобритания, Гонконг, Италия, Япония и другие. Более того, начиная с прошлого года, коллекции одежды Paade Mode можно приобрести в престижной французской сети универмагов Galeries Lafayette в Париже и Ницце.

Paade Mode на последней RFW:

Коллекция сезона осень-зима 2018/2019 бренда Leny Tomy Factory «Близко друг к другу» посвящена 10-летнему юбилею марки. За это время бренд стал узнаваем и любим не только в Латвии, но и за рубежом, -

одежда Leny Tomy Factory представлена в Великобритании, Франции, Финляндии, Испании, Швейцарии, Италии, ОАЭ, Саудовской Аравии, Катаре, России, Южной Корее, Японии, Австралии и США.

В этом сезоне бренд Leny Tomy Factory дебютирует на Рижской неделе моды с яркой, изящной и праздничной коллекцией.

Leny Tomy Factory на последней RFW:

Коллекции одежды прет-а-порте сезона осень-зима 2018/2019 будут представлены в рамках Рижской недели моды, которая пройдет с 19 по 23 марта этого года.

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