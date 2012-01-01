Наряд дня: свадебное платье звезды «Игры престолов»

В субботу, 23 июня, в старинном замке в Шотландии сыграли свадьбу актеры из сериала «Игра престолов» Кит Харингтон и Роуз Лесли. Какой наряд выбрала невеста?

Платье классического кроя от Дома моды Elie Saab выглядело поистине по-королевски благодаря изысканному кружеву. Роуз отправилась к алтарю в традиционной для невесты белой фате и венке из живых цветов.

Харингтон и Лесли, сыгравшие в популярном сериале роли Джона Сноу и Игритт, познакомились на съемках в 2012 году, однако тщательно скрывали свои отношения. Впервые они вышли в свет как пара в 2016 году, появившись вместе на красной ковровой дорожке Olivier Awards в Лондоне.