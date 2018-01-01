Эксперты назвали самые популярные парфюмы в мире

Лидерами остаются классические ароматы, однако популярность набирает нишевая продукция люксового класса (эксклюзивные, редкие ароматы, не рассчитанные на большую аудиторию), а также парфюмы унисекс.

Специалисты бьюти-портала Byrdie составили рейтинг наиболее популярных в мире парфюмов. Эксперты ориентировались, в частности, на США, Великобританию, Австралию, Италию, ОАЭ и Японию.

Издание сообщает, что в настоящее время спрос на парфюмерную продукцию остается стабильным, а мировой рынок оценен в сумму свыше 40 миллиардов долларов.

В Великобритании среди ароматов лидировал классический Coco Mademoiselle от Chanel. Также оказались популярны ароматы унисекс и нишевая парфюмерия. При этом продажи парфюмов унисекс, по данным издания, за 2017 год выросли вдвое.

В США лидерами по популярности оказались Chanel Chance, Coco Mademoiselle и Viktor & Rolf Flowerbomb. Также все чаще американцы покупают нишевую парфюмерию.

Лидировал парфюм Coco Mademoiselle и на австралийском рынке, наряду с Calvin Klein Euphoria.

Что касается Италии, то здесь покупатели отдают предпочтение классическим брендам Chanel, Christian Dior и Dolce & Gabbana, а также цветочным ароматам нишевой парфюмерии.

Японцы наряду с представителями других стран отдают предпочтение Coco Mademoiselle, Chance и № 5 от Chanel. При этом ароматы там выбирают более тщательно, отказываясь от тяжелых и слишком ярких, которые являются признаком дурного тона.

В ОАЭ популярностью пользуются унисекс-парфюмы SL Les Vestiaires Tuxedo и Memo Irish Leather, а также местные хиты - Arabian Oud и Abdul Samad Al Qurashi.

Подготовлено по материалам Byrdie >>>