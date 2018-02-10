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Найден способ мгновенно увеличить грудь

Lenta.ru
Фото: скриншот instagram.com/taylor_mega

Австралийский бренд - производитель пляжной одежды Cantik предложил девушкам носить бикини необычным образом, сообщает The Sun.

Тренд задала итальянская модель Валентина Фрадеграда. Модель надела топ купальника вверх тормашками: она повязала бретельки вокруг тела, а нижние завязки затянула над грудью.

Администраторы Instagram-аккаунта Cantik попросили подписчиц рассказать, что они думают об этой идее. Многие из них были в восторге и назвали этот способ «мгновенным увеличением груди». Фрадеграда даже завела отдельную страницу под названием Upsidedown bikini official, где девушки делятся фотографиями с надетым вверх тормашками топом.

La mia fatina🧚‍♀️ #upsidedownbikini #valentinafradegradafans

A post shared by VALENTINA FRADEGRADA (@valentinafradegradafans) on

Dea🌔 #upsidedownbikini #valentinafradegradafans

A post shared by VALENTINA FRADEGRADA (@valentinafradegradafans) on

Missing these days 😏 @mega_swim #megaswim #TaylorMega

A post shared by ♛ Taylor Mega ♛ (@taylor_mega) on

Fresh 👙🌸 @valentinafradegrada #valentinafradegrada #upsidedownbikini

A post shared by ♠️UPSIDEDOWN BIKINI OFFICIAL♠️ (@upsidedownbikini_official) on

Red in hot 💋 @valentinafradegrada #valentinafradegrada #upsidedownbikini

A post shared by ♠️UPSIDEDOWN BIKINI OFFICIAL♠️ (@upsidedownbikini_official) on

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В июне бразильская модель София Ресинг совместно с аргентинским дизайнером Мери Ракаучи выпустила коллекцию увеличивающей ягодицы пляжной одежды Mery Playa by Sofia Resing. По словам Ресинг, она всю жизнь мечтала о своей уникальной линии купальников, поэтому при разработке коллекции продумала каждую деталь. «Мы сделали эластичную вставку в нижней части купальника. Она будет приподнимать ягодицы, а не сплющивать их», — рассказала 26-летняя модель.

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