5 знаков Зодиака, которые не умеют любить

Далеко не всем дано любить так, как пишут в книжках. Люди проявляют чувства по-разному, но кому-то они и вовсе чужды. Таких знаков Зодиака астрологи насчитывают всего пять.

Любовная совместимость не играет никакой роли в том, как вы проявляете свои чувства. Вы можете подходить друг другу идеально, но человек может разочаровать вас своей неспособностью к проявлению любви. Конечно, не все так плохо, как кажется на первый взгляд. Люди, которым тяжело даются яркие и честные эмоции, могут все равно подарить вам счастье.

Близнецы. Близнецы могут быть романтиками, могут говорить «я тебя люблю». Проявляется их неумение любить в неприятных поступках, основанных на эгоизме. Они часто лгут и являются одними из самых часто изменяющих знаков Зодиака. Если они находят того самого человека, с которым хотят связать свою жизнь, то делают все, чтобы отношения в начале были бурными и яркими, но этот порыв Близнецов может быстро затихнуть или полностью угаснуть.

Близнецы — люди динамичные, поэтому они редко хотят детей, свадьбу, как у всех, их пугает обыденность и рутина.

Если вы обеспечите их яркими эмоциями на долгий срок, то они ни за что не устанут от вас. К сожалению, в таких отношениях придется практически всегда работать за двоих, ведь Близнецы любят только получать, но никак не отдавать.

Придется привыкнуть к тому, что все ваши попытки сделать им приятное воспринимаются как должное. Близнецы боятся ответственности, поэтому постоянно ищут отговорки, чтобы отлынивать от работы по дому.

Козерог. Козероги — трудоголики, у которых зачастую просто не хватает времени на любовь. Если им все же удается найти свою вторую половинку, то проявления любви от них ждать особо не стоит. Эти люди могут быть мелочны и попросту забыть о том, что их любят. Они погружаются в личные дела, забывая о близких. Козероги бывают скучными, а также довольно аморфными, поэтому в отношениях с ними вам придется разжигать огонь страсти самостоятельно.

Даже если Козероги сами влюбляются в кого-то, то ухаживают зачастую очень посредственно и неинтересно. Любое проявление любви со стороны второй половинки Козероги воспринимают как должное.

Если вы уже женаты, то на вопрос «почему ты на меня не обращаешь внимания?» Козероги могут ответить: «Мы женаты, разве нет?». Это упрямые люди, с которыми лучше не спорить, потому что выиграть спор будет просто нереально. Вдобавок вы получите львиную дозу негатива от этих энергетических вампиров.

Водолей. Водолеи обожают быть свободными и ощущать себя независимыми в отношениях. Им нужна легкая любовь без особых обязательств. Эти люди всегда помогут второй половинке, всегда поддержат человека, но они не будут терпеть плохого отношения к себе.

Любить они умеют, но только в самом начале. После того как конфетный период заканчивается, Водолеи превращаются в скучных людей. Такое ощущение, что вы женаты уже 10 лет, у вас целая куча детей и долгов по ипотеке и кредитам.

Водолеи ценят людей, но быстро становятся холодными. Если у вас все устаканивается, то они скучают без ярких эмоций. Со временем любимый человек для них превращается в нечто само собой разумеющееся. Они не могут бросить вторую половинку только потому, что им скучно, потому что им вас будет жалко. Словом, влюбляться в Водолеев себе дороже. Можно купиться на их харизму, обаяние и остроумие, но это как ветром сдует через несколько месяцев, максимум — через год.

Скорпион. Скорпионы жестоки, но только до тех пор, пока не смогут понять вас полностью. Им необходимо узнать человека, прежде чем открыться ему. Даже в браке они могут без особой причины стать отстраненными на какое-то время.

Понять Скорпионов могут только они сами, да и то не всегда. Они способны на проявление чувств, однако их непредсказуемость портит все впечатление от отношений. Чтобы любить Скорпиона, требуется терпение.

Выпады Скорпионов могут продолжаться бесконечно — даже когда у вас будет семья и дети. Словом, эти люди далеко не подарок, поэтому любить вас нормально они, скорее всего, не смогут. Представители этого водного знака Зодиака в большинстве случаев еще и влюбляются медленно, поэтому могут передумать отвечать вам взаимностью.

Рак. Раки не влюбляются — они находят человека, который наилучшим образом подходит для создания семьи. Эти люди довольно романтичны и интересны, но только в самом начале отношений. Через некоторое время, а тем более — после женитьбы, они отстраняются от вас, но ровно настолько, насколько позволяет здравый смысл.

Ярких чувств и эмоций вы не получите, но и слишком скучной ваша жизнь не станет. Раки умеют заботиться о людях, но не умеют их по-настоящему сильно любить. С этими людьми спокойно и тепло, но, как говорится, от переизбытка сладкого бывают проблемы.

Иногда хочется пообщаться с друзьями, сорваться и уехать в другой город на выходные. Раки чем-то напоминают Козерогов, потому что им тоже хочется, чтобы все было не спонтанно, а по расписанию. Даже в интимной жизни у Раков все по расписанию. Страсти и эмоций от них не дождешься.