8 способов быстро выгнать все токсины. Можно сбросить 9 кг!

Хотели бы вы похудеть на 9 килограммов, всего лишь сходив в туалет? Может, это и смешно, но примерно столько токсичных отходов сидит в толстой кишке современного жителя большого города.

Это больше чем просто дополнительный вес.

Эти токсины мешают толстой кишке выполнять свою основную функцию - усваивать питательные вещества и выводить отходы.

Они еще негативно влияют на полезные бактерии кишечника, поэтому нам порой бывает так трудно похудеть.

Так что же делать с токсинами в толстой кишке? Вот 8 натуральных способов, которые помогут вам от них избавиться.

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№ 1. Пейте много воды. А лучше очень много. Многие люди страдают от обезвоживания, а это одна из основных причин закупорки кишечника.

Вашему кишечнику нужна вода, для того чтобы выводить отходы. И ему нужно намного больше воды, чем вам кажется.

Вы должны выпивать не менее 2 литров воды каждый день.

Некоторые эксперты в области здравоохранения рекомендуют выпивать даже 3 литра воды в день. Это позволит гораздо легче избавляться от токсических шлаков.

№ 2. Очищайте кишечник сливовым соком. В сливовом соке содержится огромное количество клетчатки. Поэтому он отлично подходит для очистки толстой кишки. Выпивайте 225 мл сливового сока перед завтраком и еще столько же после обеда.

Когда испражнения станут более частыми, вы можете снизить потребление сливового сока, чтобы прямая кишка не стала зависимой от него.

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№ 3. Ешьте много клетчатки. Сливы - не единственный хороший источник клетчатки. Попробуйте еще эти продукты: авокадо, ягоды, кокос, инжир, окра, брюссельская капуста.

Чтобы обеспечить здоровье кишечника, женщины в возрасте от 19 до 50 лет должны потреблять 25 граммов клетчатки в день. Мужчинам в этом возрасте необходимо 38 граммов. После 50 лет женщины должны потреблять 21 грамм клетчатки, а мужчины - 30.

Иллюстративное фото. Фото: depositphotos.com

№ 4. Регулярно пейте лимонный сок. Лимонный сок содержит большое количество витамина С и обладает антиоксидантными свойствами.

Согласно исследованиям, это очень полезно для здоровья вашей толстой кишки. Лимоны также ускоряют метаболизм, повышая эффективность выведения отходов из организма. Рекомендуем вам каждое утро пить теплую воду с лимоном.

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№ 5. Употребляйте пробиотики. Пробиотики – это здоровые, полезные для организма бактерии.

Они регулируют плохие, токсичные бактерии, которые блокируют работу вашего кишечника и толстой кишки.

Обычно в организме достаточно пробиотиков. Но некоторые лекарственные препараты, например антибиотики, могут убить их.

Вы можете восстановить свой уровень пробиотиков, употребляя в пищу следующие продукты: йогурт, кефир, квашеная капуста, темный шоколад, соленья

№ 6. Добавляйте почти во все блюда семена льна. Ладно, почти во все. Семена льна отлично сочетаются с овсянкой, крупами и даже йогуртом. В льняном семени содержатся омега-3 жирные кислоты, которые ослабляют прямую кишку. Семена льна также содержат больше клетчатки, чем любые другие злаки. Эти два свойства делают льняное семя незаменимым при очищении прямой кишки от шлаков.

В 100 граммах льняного семени содержится 27 граммов клетчатки. Учитывайте это при ежедневном потреблении клетчатки, так как превышение дозы приведет к диарее.

№ 7. Проведите чистку яблочным уксусом. Яблочный уксус содержит ферменты, которые поддерживают рост пробиотиков. Кислая природа яблочного уксуса также помогает ему справляться с токсинами, годами закупоривающими кишечник. Серьезно, годами. Все бывает очень запущено.

Смешайте стакан теплой воды с 2 столовыми ложками яблочного уксуса и 2 столовыми ложками натурального меда. Встряхните, перемешайте и пейте. Выпивайте эту смесь каждое утро, пока испражнения кишечника не станут более регулярными.

№8. Пейте имбирный чай. Имбирь разогревает организм изнутри. Это ускоряет вялое пищеварение и дефекацию. Лучше всего приготовить себе имбирный чай.

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Для нашего рецепта имбирного чая необходимы: 2 чайные ложки свеженатертого имбиря, 1/4 чайной ложки куркумы (чтобы уменьшить вздутие живота – причину запоров), 5 стаканов чистой воды.

Доведите воду, имбирь и куркуму до кипения. Затем уменьшите огонь и еще 10 минут кипятите смесь на медленном огне. Снимите кастрюлю с огня и добавьте мед по вкусу.

Если вы беременны или принимаете какие-либо лекарства, прежде чем пробовать эти домашние средства, проконсультируйтесь с вашим врачом.

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