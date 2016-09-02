Тело - мечта! Тренер и диетолог 52-летней супермодели раскрыл ее секреты

В 1990-х годах австралийская супермодель Эль Макферсон получила в профессиональных кругах прозвище The Body (Тело) — бесконечные ноги, идеальные пропорции выделяли ее даже среди таких коллег, как Клаудия Шиффер и Синди Кроуфорд. Спустя четверть века у 52-летней манекенщицы столь же безукоризненные формы. Личный тренер и диетолог Эль рассказал, как именно его подопечная противостоит времени и гравитации.
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Когда ЗОЖ не был мейнстримом
Сегодня Макферсон не так часто появляется на обложках и подиумах, как раньше, но все еще участвует во многих рекламных кампаниях. Ее рост — 182 сантиметра, параметры фигуры — 92-60-89. Это идеальные данные для модельной карьеры, и обычно требуется немало усилий, чтобы сохранить такие пропорции. Каждая манекенщица выбирает собственные методы.
В 90-е многие девушки предпочитали диету из черного кофе и сигарет «Мальборо», а кое-кто применял и средства погорячее.
Теперь экстремальные методы не в чести — гораздо актуальнее здоровый образ жизни. Но Эль увлеклась ЗОЖ задолго до того, как соответствующий хештег распространился в Instagram. Собственно, еще до самих соцсетей.
В 1990-х, на пике славы, Эль записала серию видеотренировок Your Personal Best — The Body («Лучшее тело для вас»).
На фото: слева направо - Эль Макферсон, Клаудия Шиффер, Наоми Кэмпбелл (1990-е)
В 2014 году модель основала компанию WelleCo, выпускающую органические велнес-добавки The Super Elixir (производитель утверждает, что, употребляя их, можно отказаться от синтетических витаминных комплексов).
Эль Макферсон на пике карьеры, 1990-е
Instagram-аккаунт Макферсон, на который подписаны порядка 220 тысяч пользователей, изобилует ЗОЖ-постами (хотя и не только ими).
Эль Макферсон, 2017 год
Программа для Эль
Разумеется,
для женщины, так хорошо разбирающейся в питании и тренировках, к тому же ведущей здоровый образ жизни столько, сколько некоторые не живут, нужно было придумать особую фитнес-программу.
Именно такую — простую, но эффективную — и предложил Макферсон ее личный инструктор, ЗОЖ-звезда Джеймс Дюиган. Уже десять лет он тренирует легендарную топ-модель в спортзале и составляет ей программу питания.
Эль в спортзале
Дюиган — автор популярных книг о вкусной и, главное, здоровой пище Clean and Lean («Чистота и стройность»). Он разработал план одноименной диеты, позволяющей при необходимости похудеть за две недели, причем не моря себя голодом.
Обязательное правило — человек не должен чувствовать, что он в чем-то жестко ограничен. Джеймс убежден: его разработка не мучает, а оздоравливает организм.
Три кита Clean and Lean — белки, жиры и овощи. Хорошо подойдут мясо цыпленка, рыба, говядина. Их следует употреблять с авокадо, семечками, орехами, шпинатом, сладким картофелем и брокколи.
Фото из Instagram:
Еще один важный пункт: на столе не должно быть токсинов. К ним Дюиган категорически относит любые полуфабрикаты и сахар. Не рекомендуются простые углеводы (до свидания, спагетти).
Дюиган также рекомендует снизить потребление кофе (если нет сил отказаться совсем) до одной чашки в день.
Алкоголь тоже не приветствуется, но если без него никак, то разрешается не больше четырех порций в неделю.
Порции соответствует, например, бокал шампанского, или стакан пива, или 30 граммов крепкого напитка.
Макферсон рекламирует свое детище The Super Elixir, 2017 год
Эксперт полагает, что от низкокалорийных молочных продуктов необходимо тоже отказаться — никакой пользы они не приносят.
«Ешьте настоящее масло, йогурт, сыр. Но понемногу», — советует Джеймс. Также Clean and Lean разрешает один «день безалаберности» в неделю: ешь все , что хочется.
Эль Макферсон, 2017 год
Специалист рекомендует включить в рацион побольше зеленых овощей или биодобавку с клетчаткой. По словам Дюигана,
это позволит уменьшить «крылья летучей мыши» — хорошо знакомый многим женщинам недостаток — провисание кожи на верхней части рук, снизу от трицепсов.
Эль Макферсон, 2016 год
Энергетическая ценность предлагаемой Дюиганом диеты варьируется от 1300 до 1670 килокалорий.
Женщине с небольшим количеством лишнего веса такой рацион позволит терять от одного до двух килограммов в неделю,
но страдающие полнотой могут рассчитывать на более выраженный результат — до пяти килограммов. Диету Джеймса уже опробовали на себе Хью Грант, Роузи Хантингтон-Уайтли, Кейт Мосс, Лара Стоун и другие знаменитости кино и модного бизнеса.Еще по этой теме