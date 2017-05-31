Врачи назвали продукты, которые со временем убивают

Продукты-«убийцы» - именно так назвали эксперты в области питания из Нидерландов наиболее вредные, по данным научных исследований, продукты.

Проанализировав ряд проектов, в которых специалистами изучался состав продуктов питания, нидерландские ученые выделили группу особенно опасных в рационе людей. По их словам,

употребление этих продуктов не просто может плохо влиять на организм. Последствием их регулярного употребления может стать преждевременная смерть, полагают эксперты.

«Врачи постоянно говорят о вредных продуктах, но мы решили изучить проблему более детально. Наша работа показала, что больше всего нужно остерегаться пищи, которая содержит в себе глутамат натрия, Е621», - констатировали авторы проведенного расследования.

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Глутамат натрия присутствует во многих продуктах промышленного производства – его добавляют для усиления вкуса, прежде всего, в продукты, содержащие белок. По имеющимся данным,

при длительном регулярном поедании пищи с этой добавкой повышается риск возникновения болезни Альцгеймера, гиперактивности, диабета, а также разных врожденных патологий у детей.

Также специалисты посоветовали избегать частого употребления продуктов, которые содержат сахарозаменители. Они никак не влияют на ускорение процесса похудения, зато провоцируют много проблем с сердечно-сосудистой системой, сообщили врачи.

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