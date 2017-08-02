Назван продукт, ускоряющий похудение в несколько раз

Диетологи рассказали, что регулярные разгрузочные дни, в течение которых употребляется только дыня, эффективно помогают избавиться от лишних килограммов. Дыня позволяет ускорить процесс похудения в несколько раз, заявили эксперты.
- Ура! Представлен метод похудения без отказа от калорийной еды 25 мая 2017 г.
- Полезный рецепт: очищающий напиток для похудения 8 мая 2017 г.
- Известный диетолог рассказала, как похудеть при малоподвижности 30 апреля 2017 г.
- Ученые назвали еду, которая не дает похудеть: это не жирное и сладкое! 24 апреля 2017 г.
- 4 причины, которые помогут похудеть на картошке 19 декабря 2016 г.
- 10 тайн похудения, о которых знают ученые, но никогда не расскажут диетологи 23 ноября 2016 г.
Соблюдение разгрузочных «дынных» дней избавляет от лишнего веса в объеме до 2 килограммов в неделю, приводится мнение специалистов в издании «Телеграф». По их словам,
дыня помогает как похудеть, так и избавиться от разных токсинов, из-за действия которых в организме развиваются заболевания, включая рак.
«Дынный» разгрузочный день должен быть таким: в течение суток нужно несколько раз есть ее мякоть. Из питья допустимы вода, чай без сахара и сливок. «Если будет мучить чувство голода, то можно добавить в дневной рацион кусочек черного хлеба, сыра или кусочек вареной курицы. Но все же лучше есть в течение такого дня только дыню», - прокомментировали диетологи.
В то же время эксперты напомнили, что от употребления дыни стоит отказаться тем, кто страдает язвой и сахарным диабетом. Также, по их словам,
важно помнить, что в обычном ежедневном рационе питания дыню едят отдельно от других продуктов с перерывом в 2-3 часа.
Несоблюдение этого правила грозит несварением и другими расстройствами в работе ЖКТ.
При покупке дыни нужно ориентироваться на ее запах, цвет и звук. Созревшая дыня издает при похлопывании глухой звук и всегда испускает сладкий, но при этом свежий аромат, в то время как переспевшая слегка отдает гнилью, а недозревшая - сыростью. Также показателем качества дыни служит ее кожура – на ней не должно быть пятен, окрашенных в несвойственный сорту цвет.Еще по этой теме