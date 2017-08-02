Назван продукт, ускоряющий похудение в несколько раз

Диетологи рассказали, что регулярные разгрузочные дни, в течение которых употребляется только дыня, эффективно помогают избавиться от лишних килограммов. Дыня позволяет ускорить процесс похудения в несколько раз, заявили эксперты.

Соблюдение разгрузочных «дынных» дней избавляет от лишнего веса в объеме до 2 килограммов в неделю, приводится мнение специалистов в издании «Телеграф». По их словам,

дыня помогает как похудеть, так и избавиться от разных токсинов, из-за действия которых в организме развиваются заболевания, включая рак.

«Дынный» разгрузочный день должен быть таким: в течение суток нужно несколько раз есть ее мякоть. Из питья допустимы вода, чай без сахара и сливок. «Если будет мучить чувство голода, то можно добавить в дневной рацион кусочек черного хлеба, сыра или кусочек вареной курицы. Но все же лучше есть в течение такого дня только дыню», - прокомментировали диетологи.

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В то же время эксперты напомнили, что от употребления дыни стоит отказаться тем, кто страдает язвой и сахарным диабетом. Также, по их словам,

важно помнить, что в обычном ежедневном рационе питания дыню едят отдельно от других продуктов с перерывом в 2-3 часа.

Несоблюдение этого правила грозит несварением и другими расстройствами в работе ЖКТ.

При покупке дыни нужно ориентироваться на ее запах, цвет и звук. Созревшая дыня издает при похлопывании глухой звук и всегда испускает сладкий, но при этом свежий аромат, в то время как переспевшая слегка отдает гнилью, а недозревшая - сыростью. Также показателем качества дыни служит ее кожура – на ней не должно быть пятен, окрашенных в несвойственный сорту цвет.

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