Постоянная забота о своем здоровье позволяет своевременно заметить симптомы различных заболеваний, тем самым помогая предотвратить их и в долгосрочной перспективе сохранить высокое качество жизни. Данные Индекса здоровья Mana aptieka & Apotheka показывают, что каждый четвертый житель Латвии (25%) скорее не заботится ежедневно или вообще не заботится о своем здоровье, а более половины (56%) уделяют ему определенное внимание, хотя делают это нерегулярно. Опрос также показывает, что знания населения о профилактике здоровья можно оценить как неполные.
Исследование Индекса здоровья: Четвертая часть населения не заботится о своем здоровье профилактически
Чаще всего о своем здоровье профилактически скорее не заботятся или вообще не заботятся жители, в целом ведущие нездоровый образ жизни (52%), респонденты с основным образованием (41%), жители с низким доходом (36%), мужчины (33%) и молодые люди до 25 лет (30%).
"Не заботясь о своем здоровье ежедневно, мы не используем весь свой потенциал, поскольку уже в молодом возрасте мы страдаем от различных недугов, которые существенно влияют на наше самочувствие. Например, продолжительность качественной жизни латвийских мужчин, когда их не беспокоят какие-либо хронические заболевания, на 20 лет меньше, чем в самых здоровых странах Европы, таких как Мальта и Швеция. Это очень много, и только мы сами можем исправить эту статистику. О здоровье нужно заботиться из любви к себе, а не из страха или за компанию, осознавая, что каждому из нас придется жить в своем теле всю оставшуюся жизнь. Чем больше мы будем заботиться о нем ежедневно, тем лучше мы будем себя чувствовать в будущем", - напоминает гастроэнтеролог и методический руководитель Института борьбы со старением (Anti-Aging Institute) Вита Скуя.
Специалист предлагает начинать заботиться о своем здоровье с маленьких шажков - с начала записаться на прием к семейному врачу, выслушать его рекомендации, начать внедрять их в свою повседневную жизнь и постепенно формировать привычки, укрепляющие здоровье, а не причиняющие ему вред.
О здоровье начинаем заботиться слишком поздно
Согласно опросу, только 15% населения отмечают, что тщательно следят за своим здоровьем и делают это регулярно. Чаще всего о своем здоровье регулярно заботятся жители старше 65 лет (26%), респонденты, ведущие активный образ жизни (25%), ведущие здоровый образ жизни (20%) и женщины (20%).
Как отмечает исполнительный директор аптечной сети Apotheka Марис Лукс, если бы молодые люди, которые сейчас не заботятся о своем здоровье, начали бы делать это еще в молодости, то к старости их здоровье не причиняло бы им таких больших беспокойств и расходов, как это сегодня происходит с большинством пожилых людей.
"Регулярная забота о здоровье способствует сохранению высокого качества жизни также и во второй половине жизни, и этот прочный фундамент долгой и здоровой жизни необходимо закладывать еще в молодости. Большая часть населения Латвии начинает заботиться о своем здоровье только в среднем возрасте, когда обнаруживается какое-либо более серьезное заболевание. Регулярная и профилактическая забота о своем благополучии также экономически выгодна в долгосрочной перспективе, поскольку раннее выявление проблем со здоровьем и их предотвращение защищает от больших расходов в будущем", - напоминает Марис Лукс.
Профилактика здоровья - это комплекс многих мероприятий
Отвечая на вопрос, что такое профилактика здоровья, половина респондентов (50%) указали, что это проведение регулярных профилактических оздоровительных мероприятий, в том числе исследований, 48% - ведение здорового образа жизни, включая регулярные физические нагрузки, здоровое, сбалансированное питание и качественный и регулярный сон, а 42% считают, что это - своевременное выявление факторов риска и принятие мер, необходимых для снижения рисков заболеваний.
"Профилактика здоровья собственно представляет собой совокупность всех вышеперечисленных факторов. Профилактика здоровья включает в себя как регулярную физическую активность и другие основные принципы здорового образа жизни, так и регулярные осмотры и обследования для выявления проблем со здоровьем на ранней стадии и предотвращения более серьезных осложнений. Поэтому можно сделать вывод, что у большинства жителей отсутствует полное понимание того, что включает в себя этот комплекс мер", - комментирует Марис Лукс.
Данные опроса показывают, что наиболее глубокое понимание о профилактие здоровья имеют люди с высшим образованием и высоким доходом, а также пожилые люди.
В свою очередь, Вита Скуя подчеркивает, что для первичной профилактики каждому жителю следует знать свои основные данные о здоровье: "Мы должны осознавать в каком возрасте пребываем, наиболее распространенные заболевания, которые могут грозить в этом возрасте, и должно быть понятно, к какому специалисту следует обратиться для интерпретации данных о состоянии здоровья. Также необходимо учитывать свою историю болезни и заболевания родственников. На основании этой информации следует проводить регулярные ежегодные проверки. Как онкологические заболевания, так и сердечно-сосудистые заболевания не возникают в один день, многие из них можно заранее спрогнозировать и предотвратить".
Об исследовании
"Индекс здоровья Mana Aptieka & Apotheka" - это наиболее разнообразное ежегодное измерение самооценки состояния здоровья и тенденций профилактики населения Латвии, которое проводится уже восемь лет. Индекс составлен в сотрудничестве с центром изучения рынка и общественного мнения SKDS. Ежегодно в ходе прямых интервью опрашиваются более 1000 жителей в возрасте от 18 до 75 лет.
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