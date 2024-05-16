Исследование Индекса здоровья: Четвертая часть населения не заботится о своем здоровье профилактически

"Не заботясь о своем здоровье ежедневно, мы не используем весь свой потенциал, поскольку уже в молодом возрасте мы страдаем от различных недугов, которые существенно влияют на наше самочувствие. Например, продолжительность качественной жизни латвийских мужчин, когда их не беспокоят какие-либо хронические заболевания, на 20 лет меньше, чем в самых здоровых странах Европы, таких как Мальта и Швеция. Это очень много, и только мы сами можем исправить эту статистику. О здоровье нужно заботиться из любви к себе, а не из страха или за компанию, осознавая, что каждому из нас придется жить в своем теле всю оставшуюся жизнь. Чем больше мы будем заботиться о нем ежедневно, тем лучше мы будем себя чувствовать в будущем", - напоминает гастроэнтеролог и методический руководитель Института борьбы со старением (Anti-Aging Institute) Вита Скуя.