Медики рассказали, как ухаживать за грудью

В уходе за грудью очень важны физические упражнения. Например, при помощи регулярного плавания вы укрепите мышцы бюста и приобретете стройную фигуру. Не отказывайтесь от отжиманий. Если в первое время это упражнение будет даваться нелегко, то можете отжиматься от пола, стоя на коленях. Обязательно следите за осанкой: держите спину и грудь максимально прямо.

Во время приема душа полезно устраивать контрастные процедуры, которые сделают кожу груди более эластичной, а также помогут взбодриться. Побалуйте себя ванной с добавлением морской соли. Температура воды при этом не должна быть выше 40 градусов.

Для ухода за кожей груди пользуйтесь кремом, который повышает упругость, делая это ежедневно. Не забывайте о масках, которые оказывают полезное действие на кожу.

Косметологи рекомендуют использовать лимонно-огуречную или творожную маску.

Пропустите через мясорубку один лимон и один небольшой огурец, добавьте столовую ложку сметаны и один куриный желток. Когда вы будете накладывать маску на тело, области вокруг сосков желательно избегать.

Для выполнения творожного компресса смешайте 50 граммов нежирного творога с двумя столовыми ложками оливкового масла и куриным яйцом.

Выполняя массаж груди, не забывайте, что она требует бережного обращения. Специалисты советуют использовать гидромассаж, который улучшает кровообращение и не травмирует нежную кожу этой зоны.

Для выполнения процедуры отрегулируйте напор и температуру воды, чтобы они не вызывали дискомфорта. Направляйте струю воды круговыми движениями от области снизу груди вверх, а затем по боковым поверхностям к подмышечным впадинам. Процедура гидромассажа должна длиться примерно 7-10 минут.