Пять причин чаще есть бананы

Бананы – уникальные фрукты со множеством полезных компонентов. Как сытный продукт они могут даже заменить полноценный завтрак. Что же полезного о них можно узнать еще?

1. Снижают давление. В бананах содержится много калия, но невероятно мало соли, поэтому тем, кто страдает от высокого давления – они идеально подойдут.

2. Насыщают энергией. Высокая ценность бананов – энергетическая.

Если вы будете употреблять эти фрукты в дни усиленных физических нагрузок, вам не придется беспокоиться о недостатке сил и энергии.

3. Успокоительное действие. Бананы способствуют выработке серотонина – гормона счастья и положительного настроения.

4. Улучшают пищеварение. Употребляя бананы, можно нормализовать пищеварительные процессы, снизить кислотность желудочного сока, успокоить слизистую оболочку, предотвратить запоры.

5. Улучшают память. Содержащаяся в бананах аминокислота триптофан улучшает самочувствие и сохраняет память.

Даже несмотря на то, что есть противопоказания и некоторым не желательно часто употреблять эти фрукты, не стоит относить их к списку полностью запрещенных.

В бананах состав элементов настолько сбалансирован и гармоничен, что это почти невозможно повторить искусственно.