5 углеводных продуктов, которые помогут похудеть

Все худеющие знают: углеводы – это зло. Но так ли это на самом деле? Нет - отвечают диетологи.

Слишком жесткий отказ от углеводов, по словам специалистов, чреват замедлением метаболизма, при котором тело будет усиленно сохранять жир вместо того, чтобы его перерабатывать. Поэтому, чтобы быть стройными, можно и нужно употреблять продукты, богатые углеводами. Диетологи считают наиболее полезными следующие источники углеводов:

Макароны. Отлично насыщают и надолго сохраняют чувство сытости. Но есть нюансы.

Важно употреблять макароны из твердых сортов пшеницы и не миксовать их с жирными добавками – только зелень, овощи или морепродукты.

Картофель. Принято считать, что в нем слишком много крахмала, опасного для фигуры. На самом деле в картошке крахмала меньше, чем в макаронах. Просто есть ее нужно не жареной в масле, а запеченной или отварной.

Стручковая фасоль. Обогащена калием, который помогает укреплять мышцы и поддерживает активность кишечника. Кроме того, фасоль низкокалорийная, а ее употребление позволяет очень долго не вспоминать о еде.

Грибы. Еще один продукт, дающий пролонгированное чувство сытости и отличающийся крайне низким содержанием калорий.

Кроме того, в грибах много различных весьма ценных нутриентов - аминокислоты, калий, витамины групп B, C и D, клетчатка и т. д.

Кукуруза. Как и фасоль, кукуруза содержит в своем составе резистентный крахмал - этот углевод улучшает пищеварение и «разгоняет» обмен веществ в организме.