Нумерология все объясняет: какую энергию несет ваше имя

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: panthermedia.net/Andrew Ostrovsky/Scanpix

Эзотерики утверждают, что имя влияет на судьбу человека. С помощью нумерологии имени можно определить какую энергетику несет ваше имя. Вполне возможно, что после того, как вы узнаете энергию своего имени, многие события в вашей жизни станут для вас более понятными.

Еще по этой теме

Как узнать энергию своего имени с помощью нумерологии

Для того, чтобы определить энергетику имени, вам достаточно посчитать количество букв в своем полном имени.

Нумерологи считают, что именно от этого зависит судьба и характер человека.

Реклама

Имена из двух букв (например, Ия). В нумерологии имени они считаются недостаточно защищенными. Люди, которые носят такие имена, очень уязвимы в жизни. На их плечи ложится много испытаний, поэтому им лучше укрепить энергетику.

Имена из трех букв (Лия, Яна, Ада, Лев). Эти имена наделяют человека противоречивой натурой. Людям с такими именами, как правило, сложно найти призвание в жизни. Они очень ветрены и непостоянны. Сначала их увлекает что-то одно, а потом они могут переключиться на другое.

Имена из четырех букв (Анна, Вера, Нина, Юрий, Олег, Иван). Эти имена наделяют своих обладателей открытостью и раскрепощенностью.

Люди с этими именами не умеют хранить секреты и часто ведут себя вызывающе. Несмотря на это, они ценят стабильность в личной жизни и в карьере.

Имена из пяти букв (Ирина, Мария, Олеся, Денис, Артем). Согласно нумерологии имен, это люди-лидеры. Они организованны, умеют находить общий язык с окружающими и всегда стремятся во всем быть первыми. Несмотря не это, они часто совершают нелогичные и спонтанные поступки.

Имена из шести букв (Полина, Лариса, Марина, Никита, Руслан, Виктор). Люди с такими именами гармоничны.

Они довольствуются тем, что у них есть, но в то же время стремятся к большему. Немаловажное значение в своей жизни они придают любви.

Имена из семи букв (Евгения, Татьяна, Наталья, Виталий, Ярослав). Люди с этими именами очень одаренные. Однако свои таланты они редко способны реализовать в жизни, так как не обладают сильным характером. Носители этой группы имен, как правило, всегда во всем сомневаются, хотя внешне они кажутся очень собранными и уверенными в себе.

Имена из восьми букв (Светлана, Вероника, Анжелика, Вячеслав, Владимир). Люди с этими именами стремятся к независимости и свободе. Это реформаторы и революционеры. Однако их путь нередко бывает тернист из-за непростого характера. Носители имен этой группы не могут найти общий язык с теми, кто им пришелся не по душе.

Имена из девяти букв (Екатерина, Маргарита, Александр, Святослав). У людей с такими именами очень развита интуиция. Однако не все используют ее в своей жизни.

Эти люди бывают загадочны и непредсказуемы. Часто они мечтают о лучшей жизни, но не прикладывают к достижению своих целей особых усилий.

Имена из десяти букв (Александра, Константин). У людей с именами, состоящими из 10 букв удивительная жизнь. В первой половине жизни с ними часто происходят необъяснимые вещи. Обычно в молодом возрасте они теряют близких людей и становятся жертвами несчастных случаев. Но как бы ни складывались обстоятельства, они всегда выходят сухими из воды. Во второй половине жизни они добиваются карьерных высот и достигают семейного счастья.

Как видите, не все имена наделяют нас счастливой судьбой. Как же исправить ситуацию? Поменять имя? Если верить нумерологии имени, то, сменив имя, вы меняете и свою судьбу.

Еще по этой теме
5 женских имен с самой сильной энергетикой

5 женских имен с самой сильной энергетикой

О чем говорит первая буква имени: есть четыре с огромной силой!

О чем говорит первая буква имени: есть четыре с огромной силой!

Как имя определяет судьбу

Как имя определяет судьбу


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Mežāres, 156400 EUR
Дом
Дом, Viesītes pag., 119000 EUR
Дом
Дом, Rīga, 215000 EUR

reklama.vesti.lv

Фенолог: лето закончится, не успев начаться Новости

Фенолог: лето закончится, не успев начаться

ФОТО: 13-летняя дочь Олега Газманова растет настоящей красавицей Showbiz

ФОТО: 13-летняя дочь Олега Газманова растет настоящей красавицей

Новая Зеландия начала войну с крысами Hi-Tech

Новая Зеландия начала войну с крысами

На смартфоны перешли уже 62% жителей Латвии Hi-Tech

На смартфоны перешли уже 62% жителей Латвии

В Латвии найдена своя «Сьюзан Бойл» Showbiz

В Латвии найдена своя «Сьюзан Бойл»

Интересно

Жизнь

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Kadaga
125 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Квартира
Квартира Rīga
87 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
40 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Дом
Дом Carnikava
155 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
GRUPAS FINANŠU KONTROLIERI
GRUPAS FINANŠU KONTROLIERI
GRUPAS BIZNESA KONTROLIERI
GRUPAS BIZNESA KONTROLIERI
MĀRKETINGA VADĪTĀJU
MĀRKETINGA VADĪTĀJU
LIELO KLIENTU TIRDZNIECĪBAS ...
LIELO KLIENTU TIRDZNIECĪBAS ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 