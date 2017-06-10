Шведская «живая Барби» шокировала снимком до пластики: вот где куколка!

26-летняя шведка Пикси Фокс сделала уже более 100 пластических операций и останавливаться на достигнутом не планирует. Модель активно делится с подписчиками своего Instagram подробной информацией о новых бьюти-процедурах. А на днях девушка решила показать фолловерам, какой она была еще несколько лет назад.

10 июня Пикси Фокс шокировала своих подписчиков, опубликовав в Instagram несколько архивных снимков.

Фолловеры модели, одержимой пластикой после предательства любимого, увидели фото, на которых она позирует еще до многочисленных хирургических вмешательств.

Фото из Instagram:

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«Решила поделиться снимком из прошлого, пока восстанавливаюсь после операции. Каждая глава жизни по-своему прекрасна. И мы решаемся на определенные поступки по личным причинам. Для меня все, что я делаю, — это творчество.

Так же, как и живопись, фотография — искусство, а искусство заключается не только в красоте, но и в креативности, эмоциях, любви к своему занятию.

Подумайте об этом, прежде чем спросить «зачем она сделала это?!» — обратилась Пикси Фокс к своим подписчикам. Впрочем, несмотря на эмоциональную просьбу обладательницы талии в 36 см, ее поклонники не удержались от комментариев. Многие из них заметили, что раньше Пикси выглядела куда лучше, чем сейчас. А вы с ними согласны?



































Aizvērt Шведская модель Пикси Фокс www.facebook.com www.facebook.com www.facebook.com www.facebook.com www.facebook.com www.facebook.com www.facebook.com www.facebook.com www.facebook.com www.facebook.com www.facebook.com www.facebook.com www.facebook.com www.facebook.com www.facebook.com www.facebook.com www.facebook.com www.facebook.com







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