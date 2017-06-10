Шведская «живая Барби» шокировала снимком до пластики: вот где куколка!

26-летняя шведка Пикси Фокс сделала уже более 100 пластических операций и останавливаться на достигнутом не планирует. Модель активно делится с подписчиками своего Instagram подробной информацией о новых бьюти-процедурах. А на днях девушка решила показать фолловерам, какой она была еще несколько лет назад.
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10 июня Пикси Фокс шокировала своих подписчиков, опубликовав в Instagram несколько архивных снимков.
Фолловеры модели, одержимой пластикой после предательства любимого, увидели фото, на которых она позирует еще до многочисленных хирургических вмешательств.
Фото из Instagram:
Since I am still recovering I might as well share a picture from the past. Here is a shot I did with my Frankie @evooftime. Every chapter have its own beauty. We do what we do for many reasons. For me it is about being creative. Just as a painting, a photo is art, and art is not always about being pretty or beautiful it is about being creative and passionate, loving your work and the process of creating. Now think about that before you write why did she do it?! #transformation #art #natural #beauty #doll #project #pink #girl #body
«Решила поделиться снимком из прошлого, пока восстанавливаюсь после операции. Каждая глава жизни по-своему прекрасна. И мы решаемся на определенные поступки по личным причинам. Для меня все, что я делаю, — это творчество.
Так же, как и живопись, фотография — искусство, а искусство заключается не только в красоте, но и в креативности, эмоциях, любви к своему занятию.
Подумайте об этом, прежде чем спросить «зачем она сделала это?!» — обратилась Пикси Фокс к своим подписчикам. Впрочем, несмотря на эмоциональную просьбу обладательницы талии в 36 см, ее поклонники не удержались от комментариев. Многие из них заметили, что раньше Пикси выглядела куда лучше, чем сейчас. А вы с ними согласны?Еще по этой теме