Пользователи Сети подозревают, что настоящую Меланию Трамп заменяет двойник

На просторах Всемирной паутины появилась новая теория заговора, в которую охотно верят многие Интернет-пользователи. Поговаривают, что 47-летнюю супругу Дональда Трампа во время некоторых мероприятий заменяет двойник. На днях в Сеть попал видеосюжет с выступления президента США, и многим показалось, что стоявшая поодаль первая леди была совсем не похожа на себя.

Многие Интернет-пользователи просто обожают любопытные, но порой совершенно абсурдные теории заговоров. Так, некоторые поклонники Аврил Лавин уверены, что она тихо ушла из жизни еще в начале нулевых из-за наркозависимости. Однако об этом никто не узнал, ведь канадской певице нашли двойника.

Теперь в Сети обсуждается аналогичная конспирологическая теория, главной героиней которой стала супруга американского президента Мелания Трамп.

Пользователи Всемирной паутины считают, что иногда на мероприятиях первую леди США заменяет другая женщина, поразительно похожая на нее. Такая версия возникла у актрисы Андреа Вагнер Бартон.

Женщина посмотрела новый видеосюжет с участием американского лидера и его жены и поразилась тому, что Мелания выглядит совсем иначе. Своими подозрениями Андреа поделилась в Facebook, и сотни тысяч человек согласились с ней. Более того, Интернет-пользователи обратили внимание на то, что Дональд будто намеренно решил подчеркнуть, что благоверная рядом с ним.

«Моя жена Мелания, которая по стечению обстоятельств сегодня находится здесь…» — именно эта фраза из уст мистера Трампа смутила многих.

В Сети отметили, что у двойника другая форма носа, а также более тонкие губы.

Кроме того, не все поняли, почему первая леди вела себя очень скованно и лишь кивала головой, пока ее муж высказывался о последствиях урагана в Пуэрто-Рико.

Мелания Трамп встретилась с первой леди Франции:

Мелания Трамп в девичьем розовом платье:

Первая леди США Мелания Трамп в молодости: