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Глаза слепит! Как и в чем гуляют на свадьбе звезды Болливуда и миллионеры

Русский TVNET
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Фото: AFP/ScanPix

Мы с вами часто любуемся роскошными снимками и видеосюжетами с церемоний бракосочетания европейских и американских знаменитостей. Пришло время заглянуть и на свадьбу звезд Болливуда. Как гуляют индийские миллионеры, и в чем там блещут гости?..

Этот роскошное торжество было устроено по случаю бракосочетания известной болливудской актрисы Сонам Капур с бизнесменом Амандом Ахуджей. Свадьбу, которая состоялась в Бандре, пригороде Мумбаи, пара сыграла по индийским традициям.

Среди приглашенных гостей было множество звезд Болливуда, а также других известных и почитаемых в Индии персон, в том числе и богатейший человек страны Мукеш Амбани.

Какая красота! Смотрите фото и видео...

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