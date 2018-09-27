"Искусство жить по-французски" в Риге

20 октября в 12:00 в отеле TB Palace Hotel & Spa (Юрмала, ул. Пилсоню, 8) пройдет мастер-класс известной русской француженки, эксперта стиля Сесиль Рог (Cécile Rogue) "Art de vivre - искусство жить по-французски", который покорит всех поклонников французского образа жизни.
За три часа приятной неспешной беседы Сесиль Рог поделится секретами сервировки стола по-французски и маленькими хитростями, которые позволят любой хозяйке сделать прием гостей незабываемым, расскажет о французских традициях и культуре, о том, как создать у себя маленький уголок Франции на любой случай, и многое другое.
Сесиль Рог - француженка из Нормандии и настоящая леди. Хозяйка уникального французского салона для франкофилов и культурной элиты Москвы, основательница собственной школы и туристического бюро, специализирующегося на тематических путешествиях по Франции.
"Французы очень трепетно относятся ко всему, что касается еды и стола, - рассказывает Сесиль Рог. -
Французская гастрономия – это не столько о вкусном, сколько о красивом и правильном столе. В ресторане, на приеме, дома, на празднике или в повседневной жизни оформление стола имеет большое значение для французских хозяек.
Это искусство является частью французской культуры, оно передается из поколения в поколение, и я с удовольствием поделюсь им с рижскими дамами".
Мастер-класс "Искусство жить по-французски" пройдет в двух частях:
1-я часть (12:00-13:30)
Французские традиции, или иллюзия постоянства: слушатели узнают, в чем же секрет гармоничного сосуществования традиций и новаторства в самой красивой стране Европы - Франции.
* Как купить французский замок и создать свои традиции?
* Какие инструменты существуют во Франции для сохранения и поддержки культурного наследия?
* Сады Вилландри, Шенонсо и Риво - удивительные семейные истории из Долины Луары
* Вино, искусство, архитектура: как англичанин придумал новый Прованс
* Бордо, Шампань, Арманьяк: новые владельцы старых шато
2-я часть (14:00–15:30)
Искусство принимать гостей по-французски: Сесиль раскроет секреты умелой французской хозяйки и поделится забавными поучительными историями.
* Какие секреты знают француженки о приеме гостей, как создается французский стиль?
* Что нужно знать о Франции, чтобы вас приняли за свою?
* Как правильно пригласить гостей и как их рассадить, формы приема высшего общества и особенности дресс-кода, выбор меню и вина к нему, встреча гостей и секрет правильных аперитивов, создание атмосферы вечера.
Продолжительность мероприятия - 3 часа.
Каждый участник встречи получит подарки от партнеров школы Сесиль Рог и огранизаторов мероприятия: французский чай Palais des Thes, текстиль для дома Le Jacquard Francais и подарки от Galeries Lafayette.
Организатор мероприятия: MVKcityPro
Все подробности об участии - по тел. +371 26761846, e-mail: mvkcitypro@gmail.com или на cтраничке мероприятия в Facebook.