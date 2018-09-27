"Искусство жить по-французски" в Риге

За три часа приятной неспешной беседы Сесиль Рог поделится секретами сервировки стола по-французски и маленькими хитростями, которые позволят любой хозяйке сделать прием гостей незабываемым, расскажет о французских традициях и культуре, о том, как создать у себя маленький уголок Франции на любой случай, и многое другое.

Сесиль Рог - француженка из Нормандии и настоящая леди. Хозяйка уникального французского салона для франкофилов и культурной элиты Москвы, основательница собственной школы и туристического бюро, специализирующегося на тематических путешествиях по Франции.

"Французы очень трепетно относятся ко всему, что касается еды и стола, - рассказывает Сесиль Рог. -

Французская гастрономия – это не столько о вкусном, сколько о красивом и правильном столе. В ресторане, на приеме, дома, на празднике или в повседневной жизни оформление стола имеет большое значение для французских хозяек.

Это искусство является частью французской культуры, оно передается из поколения в поколение, и я с удовольствием поделюсь им с рижскими дамами".

ФОТО: Пресс-фото

Мастер-класс "Искусство жить по-французски" пройдет в двух частях:

1-я часть (12:00-13:30)

Французские традиции, или иллюзия постоянства: слушатели узнают, в чем же секрет гармоничного сосуществования традиций и новаторства в самой красивой стране Европы - Франции.

* Как купить французский замок и создать свои традиции?

* Какие инструменты существуют во Франции для сохранения и поддержки культурного наследия?

* Сады Вилландри, Шенонсо и Риво - удивительные семейные истории из Долины Луары

* Вино, искусство, архитектура: как англичанин придумал новый Прованс

* Бордо, Шампань, Арманьяк: новые владельцы старых шато

2-я часть (14:00–15:30)

Искусство принимать гостей по-французски: Сесиль раскроет секреты умелой французской хозяйки и поделится забавными поучительными историями.

* Какие секреты знают француженки о приеме гостей, как создается французский стиль?

* Что нужно знать о Франции, чтобы вас приняли за свою?

* Как правильно пригласить гостей и как их рассадить, формы приема высшего общества и особенности дресс-кода, выбор меню и вина к нему, встреча гостей и секрет правильных аперитивов, создание атмосферы вечера.

Продолжительность мероприятия - 3 часа.

Каждый участник встречи получит подарки от партнеров школы Сесиль Рог и огранизаторов мероприятия: французский чай Palais des Thes, текстиль для дома Le Jacquard Francais и подарки от Galeries Lafayette.

Организатор мероприятия: MVKcityPro