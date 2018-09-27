Вниманию водителей! После полудня перекроют Сигулдское шоссе
27 сентября 2018, 11:17
На Сигулдском шоссе у Лопурского оврага днем в четверг во время работ предприятия "Sadales tīkls" ненадолго будет остановлено движение, сообщает агентство ЛЕТА.
Как проинформировала компания "Latvijas valsts ceļi", с 12 до 13 часов на 46-м километре Сигулдского шоссе примерно в двух километрах от Лорупского оврага, если ехать со стороны Риги, "Sadales tīkls" будет проводить работы по устранению повреждения и дефектов воздушных линий электропередач.
На время работ на 5-10 минут полностью будет закрыто движение в обоих направлениях. На участке также будут установлены ограничения скорости.