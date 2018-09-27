Пт, 28.09.2018
Панцирь рака нашли, причем... рака уже вареного. Лето в самом деле, было жарким, но... не до кипящей же воды, чтоб пресноводным ракам свариться прямо в заливе... Так что явно это закуску к пиву на пляж принесли... Татьяна Одыня, журналист TVNET

Вниманию водителей! После полудня перекроют Сигулдское шоссе

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Иллюстративное фото

ФОТО: Rebeka Žeire/LETA

На Сигулдском шоссе у Лопурского оврага днем в четверг во время работ предприятия "Sadales tīkls" ненадолго будет остановлено движение, сообщает агентство ЛЕТА.

Как проинформировала компания "Latvijas valsts ceļi", с 12 до 13 часов на 46-м километре Сигулдского шоссе примерно в двух километрах от Лорупского оврага, если ехать со стороны Риги, "Sadales tīkls" будет проводить работы по устранению повреждения и дефектов воздушных линий электропередач.

На время работ на 5-10 минут полностью будет закрыто движение в обоих направлениях. На участке также будут установлены ограничения скорости.

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