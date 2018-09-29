Это экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга, вице-президент ЕК Валдис Домбровскис, заместитель главы МИДа Грузии Джордж Шарвашидзе, советник президента Армении Теван Погхосян, эксперт в области политики из Великобритании Джулина Линдси-Френч и многие другие .

Балтийские страны маленькие, поэтому для их безопасности нужны союзники, чтобы держаться вместе и выжить, подчеркнул, выступая вчера на ежегодном форуме по вопросам безопасности и обороны "Рижская конференция" директор центра киберзащиты НАТО в Таллине Свен Саков.

Экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга отметила, что количество солдат в странах Балтии не имеет большого значения. "Главное, если в Балтии с российской стороны будет убит американский или британский солдат, то это будет объявлением войны, и неважно, сколько солдат тут находится", - пояснила она.

Вике-Фрейберга и экс-министр обороны Польши Антоний Мацеревич призвали учиться на ошибках, связанных с пактом Молтова-Риббентропа.

"Важнейший урок для Европы и нашего региона в том, что надо остерегаться таких ситуаций, какая возникла после подписания этого пакта. Надо также понимать, кто наши политические друзья, а кого нам следует остерегаться", - подчеркнул Мацеревич.

Обеспечить мир и стабильность невозможно без соответствующих инвестиций, ибо сильные вооруженные силы есть и будут одним из краеугольных камней в обеспечении независимости любой нации, заявил на ежегодном форуме по вопросам безопасности и обороны "Рижская конференция" министр обороны Раймонд Бергманис.

Общество объединяют фундаментальные ценности, которые оно готово защищать, подчеркнул он.

"Одним из важнейших для стран Балтии решений было создание и размещение в регионе боевых групп расширенного присутствия НАТО", - добавил Бергманис.

НАТО следует продолжать коллективно проводить политику сдерживания, развивая при этом обороноспособность стран-членов альянса, считает он.