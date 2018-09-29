В Латвийской национальной библиотеке продолжается ежегодная "Рижская конференция", в которой участвуют более 700 экспертов в области внешней политики, дипломатии и обороны. В рамках конференции предусмотрены 13 дискуссионных сессий различных форматов. В этом году в ее программу включены такие темы, как будущее НАТО, "Brexit" и влияние России на международной политической арене. Среди гостей конференции - президенты нескольких стран, министры, послы и политологи.
Это экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга, вице-президент ЕК Валдис Домбровскис, заместитель главы МИДа Грузии Джордж Шарвашидзе, советник президента Армении Теван Погхосян, эксперт в области политики из Великобритании Джулина Линдси-Френч и многие другие .
Балтийские страны маленькие, поэтому для их безопасности нужны союзники, чтобы держаться вместе и выжить, подчеркнул, выступая вчера на ежегодном форуме по вопросам безопасности и обороны "Рижская конференция" директор центра киберзащиты НАТО в Таллине Свен Саков.
Экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга отметила, что количество солдат в странах Балтии не имеет большого значения. "Главное, если в Балтии с российской стороны будет убит американский или британский солдат, то это будет объявлением войны, и неважно, сколько солдат тут находится", - пояснила она.
Вике-Фрейберга и экс-министр обороны Польши Антоний Мацеревич призвали учиться на ошибках, связанных с пактом Молтова-Риббентропа.
"Важнейший урок для Европы и нашего региона в том, что надо остерегаться таких ситуаций, какая возникла после подписания этого пакта. Надо также понимать, кто наши политические друзья, а кого нам следует остерегаться", - подчеркнул Мацеревич.
Обеспечить мир и стабильность невозможно без соответствующих инвестиций, ибо сильные вооруженные силы есть и будут одним из краеугольных камней в обеспечении независимости любой нации, заявил на ежегодном форуме по вопросам безопасности и обороны "Рижская конференция" министр обороны Раймонд Бергманис.
Общество объединяют фундаментальные ценности, которые оно готово защищать, подчеркнул он.
"Одним из важнейших для стран Балтии решений было создание и размещение в регионе боевых групп расширенного присутствия НАТО", - добавил Бергманис.
НАТО следует продолжать коллективно проводить политику сдерживания, развивая при этом обороноспособность стран-членов альянса, считает он.
Латвия начала работу над введением всеобъемлющей системы обороны государства, в которой будут участвовать и госструктуры, и представители частного сектора, предприятия, неправительственные организации и жители. Цель введения этой системы - углубление взаимодействия госструктур и разработка инструментов самоорганизации общества на случай кризиса, сказал глава Минобороны.