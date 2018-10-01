Иран разбомбил организаторов теракта в Ахвазе

Атака была проведена в два часа ночи 1 октября. Как отмечается, удар был нанесен Корпусом стражей исламской революции — элитными частями Вооруженных сил Ирана. По информации агенства, при нанесении ударов были задействованы баллистические ракеты.

Точное число запущенных ракет неизвестно. В результате атаки было ликвидировано большое количество террористов, также есть пострадавшие, передает Lenta ru.

22 сентября в иранском городе Ахваз произошел теракт: четверо злоумышленников открыли огонь по проходящему военному параду. Пострадали по меньшей мере 70 человек, известно о 25 погибших. Ответственность на себя взяло «Исламское Государство» (ИГ, террористическая группировка, запрещенная в РФ).