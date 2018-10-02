За месяц добровольные взносы страхования здоровья внесли 942 человека

За первый месяц добровольные взносы страхования здоровья внесли 942 автоматически не застрахованных жителя на общую сумму 100 тыс. евро, сообщила агентству ЛETA представитель Национальной службы здравоохранения (НСЗ) Эвия Шталберга.
За первую неделю сентября эти взносы сделали 193 жителя на общую сумму свыше 22 тыс. евро.
Жители активно пользуются возможностью заполнить анкету на сайте "www.apdrosinaties.lv", чтобы узнать свой статус страхования. К настоящему времени тест заполнен уже более 20 тыс. раз.
В августе и сентябре НСЗ провела более 10 семинаров в Риге и регионах Латвии, на которых актуальные вопросы введения государственного страхования здоровья обсуждались с семейными врачами, врачами-специалистами и другими работниками здравоохранения.
Как сообщалось, с сентября 2018 года лица, не вносящие взносы соцстрахования, могли начать вносить взносы страхования здоровья добровольно, чтобы в следующем году получать все оплачиваемые государством услуги здравоохранения.
Информация о статусе страхования с 1 января будет доступна на сайте электронного здравоохранения.
Более подробную информацию о внесении добровольных взносов страхования здоровья и других связанных с его введением вопросах можно узнать на сайте НСЗ "www.vmnvd.gov.lv" или по бесплатному информационному телефону 80001234.