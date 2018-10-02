Вт, 2.10.2018
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Наградят лучших рижских учителей и учеников

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Rudens ziedi Āgenskalna tirgū

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В четверг, 4 октября в культурном центре «Малая гильдия» председатель Рижской думы вручит награды «Золотая ручка» лучшим рижским учителям и стипендии самоуправления выдающимся ученикам.

В мероприятии также примут участие председатель Комитета образования, культуры и спорта Рижской думы, директор Департамента образования, культуры и спорта Рижской думы Гунтис Хелманис, педагоги, воспитанники и руководители учебных учреждений.

По сложившейся традиции осенью, когда отмечают День учителя, Рижское самоуправление чествует лучших педагогов и учеников столичных школ.

Награда «Золотая ручка» вручается педагогам за творческий, инновационный и профессиональный педагогический труд, а также вклад в обучение и воспитание школьников. 

Вместе с «Золотой ручкой» 15 рижских педагогов получат и денежные призы.

В свою очередь «Золотая стипендия» от Рижской думы в размере 1138,30 евро присуждается школьникам за выдающиеся знания и высокие достижения на олимпиадах по учебным предметам городского, государственного и международного уровня и конкурсные научно-исследовательские работы. В этом году «Золотую стипендию» получат 18 лучших рижских школьников.

Мероприятие организует Департамент образования, культуры и спорта Рижской думы.

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