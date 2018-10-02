Предприятиям общественного транспорта компенсируют убытки: речь о 6 млн евро

Кабинет министров утвердил проект распоряжения, предусматривающий выделить Министерству сообщения 6 млн евро из средств на непредвиденные расходы, чтобы обеспечить непрерывность перевозок и частично покрыть установленные нормативными актами компенсации самоуправлениям городов республиканского значения и предприятиям, оказывающим услуги общественного транспорта в региональных пассажирских перевозках автобусами и поездами.

Из этой суммы 629 679 евро выделено Рижскому городскому самоуправлению за перевозку лиц с инвалидностью в Риге в 2017 году. Республиканским городам выделено в общей сложности 102 773 евро.

5 270 548 евро выделено предприятиям, оказывающим услуги общественного транспорта в региональных пассажирских перевозках автобусами и поездами.