Вт, 2.10.2018
Панцирь рака нашли, причем... рака уже вареного. Лето в самом деле, было жарким, но... не до кипящей же воды, чтоб пресноводным ракам свариться прямо в заливе... Так что явно это закуску к пиву на пляж принесли... Татьяна Одыня, журналист TVNET

Предприятиям общественного транспорта компенсируют убытки: речь о 6 млн евро

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Вид на автовокзал в Риге

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Правительство сегодня выделило 6 млн евро на покрытие убытков предприятий общественного транспорта.

Кабинет министров утвердил проект распоряжения, предусматривающий выделить Министерству сообщения 6 млн евро из средств на непредвиденные расходы, чтобы обеспечить непрерывность перевозок и частично покрыть установленные нормативными актами компенсации самоуправлениям городов республиканского значения и предприятиям, оказывающим услуги общественного транспорта в региональных пассажирских перевозках автобусами и поездами.

Из этой суммы 629 679 евро выделено Рижскому городскому самоуправлению за перевозку лиц с инвалидностью в Риге в 2017 году. Республиканским городам выделено в общей сложности 102 773 евро.

5 270 548 евро выделено предприятиям, оказывающим услуги общественного транспорта в региональных пассажирских перевозках автобусами и поездами.

Услуги общественного транспорта по госзаказу в Латвии оказывают 26 перевозчиков, с 60 перевозчиками заключены договоры о пассажирских перевозках автобусами, два перевозчика осуществляют пассажироперевозки по железной дороге.

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