Выборы! В Риге уже первые очереди из желающих проголосовать

Как сообщил агентству ЛЕТА председатель Елгавской избирательной комиссии Янис Девицс, в городском доме культуры еще до 17.00 образовалась очередь желающих сдать голос на хранение, и к 20.00 это сделали уже около 200 избирателей.

Очередь избирателей выстроилась и на избирательном участке на ул. Дзирциема, 28 в Риге, а также на участках в центре столицы.

Очередь у избирательного участка ФОТО: Evija Trifanova/LETA

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Председатель Сигулдской краевой избирательной комиссии Татьяна Круминя рассказала агентству ЛETA, что были случаи, когда избиратели пытались сдать голос на хранение на участке, где такой возможности нет.

Руководитель Вентспилсской избирательной комиссии Байба Лидака сообщила, что избирателей обслуживают быстро, хотя до 17.00 были очереди.

"Такую высокую активность можно было прогнозировать", - сказала агентству ЛETA представитель Центральной избирательной комиссии Кристине Берзиня.

Как сообщалось, со среды до пятницы на 58 избирательных участках в Латвии в течение нескольких часов в день избиратели могут сдать свой голос на хранение.